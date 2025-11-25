Amazonセール情報大紹介！ 第452回
電動歯ブラシをお試しするなら今！ オーラルB iO2Sが49％オフ【ブラックフライデー】
2025年11月25日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S が登場！
ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」がAmazonブラックフライデーセールに登場。
過去価格が1万1,800円のところ、今なら49％OFFの5,980円で購入できます。過去1か月で9,000点以上も売れた電動歯ブラシを49％オフという超特価で購入できるチャンスをお見逃しなく！
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S の特徴
「オーラルB iO2S」は、手磨きと比べ、歯垢除去力が99.7％アップする電動歯ブラシです。歯科医発想の丸型回転ブラシがマイクロバイブレーションしながら優しくブラッシングし、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢を除去します。
口の中4分割をくまなく磨けるよう30秒毎に振動し、たったの2分で簡単にキレイになります。また、ブラシ圧が強いと自動減速する押し付け防止センサーなどの機能を備えています。
まとめ：約半額で買えるチャンスを見逃すな！
Amazonブラックフライデーセールなら、49%OFFの5,980円で購入可能です。Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）いっぱいまで！
電動歯ブラシに興味はあったけど、値段が高くて敬遠していたという方は、この機会に思い切って購入して1度使ってみてはいかが？
