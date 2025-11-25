これは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）登場！

Appleのノートブック「13インチ MacBook Air M2チップ」（16GBメモリ/256GB SSD）が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

次世代のCPU、GPU、機械学習の性能を持つM2チップを搭載した2022年モデルが、参考価格148,800円のところ、19％オフの119,800円というお買い得価格で手に入ります。

Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）の特徴

① M2チップによるパワフルなパフォーマンス

8コアCPUと最大10コアGPUを搭載。複数のアプリを開いて作業する時も、ビデオを編集する時も、複雑なタスクをパワフルにこなす高速性能が魅力です。

② Liquid Retinaディスプレイと携帯性

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載し、鮮明で美しい映像を表示。重量1.24kgと軽量で、一日中問題なく使えるバッテリー持続性能も備え、携帯性に優れています。

③ 長時間バッテリーとセキュリティ

バッテリーは動画再生で最大18時間持続。Touch ID（指紋認証）搭載。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、2万円以上お得な価格でMacBook Airを手に入れてください。

※価格はパターンによって異なります。