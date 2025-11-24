Amazonセール情報大紹介！ 第458回
10万円以下で手に入る！Core i7搭載「IdeaPad Slim 3」が31％オフ
2025年11月24日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 14インチ 83K00073JP登場！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3」（Core i7-13620H／Office Home & Business 2024搭載）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
高性能Core i7プロセッサーと16GB DDR5メモリを搭載したこのモデルが、参考価格145,200円のところ、31％オフの99,800円で手に入るお得な機会です。
Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 14インチ 83K00073JPの特徴
① Core i7HプロセッサーとDDR5メモリ
インテル Core i7-13620Hプロセッサー（10コア）と16GB DDR5-4800 SDRAMを搭載。高い動作速度で日々の作業が快適に行えます。
② Office Home & Business 2024付きで届いたその日から使える
Microsoft 365 Basic（1年目無料）とOffice Home & Business 2024が付属。届いたその日から仕事や学習にすぐに活用できる即戦力モデルです。
③ 軽量1.39kg、最大14.1時間駆動、Wi-Fi 7対応
本体重量は約1.39kgと軽量で、最大14.1時間駆動（JEITA2.0基準）を実現。Wi-Fi 7とBluetooth v5.4に対応し、高速なワイヤレス接続が可能です。
商品仕様
・【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
・CPU：インテル Core i7-13620H
・メモリ：16GB
・SSD：512GB（PCIe NVMe/M.2）
・ディスプレイ：LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶（1920×1200、16:10、約1,677万色）、光沢なし
・インターフェース：Type-C USB3.2 Gen1×1（Power delivery対応、DisplayPort出力対応）、Type-A USB3.2 Gen1×2、HDMI×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック×1
・ネットワーク：Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
この機会に、約4万円お得な価格で高性能なIdeaPad Slim 3を手に入れてください。
※価格はモデルや販売状況により変動する場合があります。
