Amazonセール情報大紹介！ 第459回
【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
2025年11月25日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
30万円の100インチ スマートテレビがAmazonブラックフライデーセールに！
横幅2メートル強の巨大ディスプレーが、269,800円に！
昨年末に発表されるや大きな話題となった、Xiaomiの100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」。100型（画面サイズ：2229 ×1280mm）の巨大液晶ながら、市場想定価格29万9800円（税込）という30万円を切る低価格が、最大の特徴です。
チューナーレスのため、そのままでは地上波放送などは見られませんが、Google TV対応なのでYouTubeやNetflixなどを100インチの大画面で楽しめます。インターネット接続は、Wi-Fiでも有線LANでもOK。
この手の届く価格で買える100型スマートディスプレイが、Amazonブラックフライデーセールに登場。過去価格299,800円から10%引きの26万9800円で販売中です。
とにかく巨大なディスプレーが欲しいなら、「100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」」。26万9800円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
Amazonブラックフライデーセールに12月1日（月）いっぱいで終了。巨大な4Kディスプレーをお得に手に入れましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ