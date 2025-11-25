このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第459回

【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！

2025年11月25日 14時00分更新

文● 金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

30万円の100インチ スマートテレビがAmazonブラックフライデーセールに！

アマゾンでチューナーレス100型スマートテレビを入手

横幅2メートル強の巨大ディスプレーが、269,800円に！

　昨年末に発表されるや大きな話題となった、Xiaomiの100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」。100型（画面サイズ：2229 ×1280mm）の巨大液晶ながら、市場想定価格29万9800円（税込）という30万円を切る低価格が、最大の特徴です。

　チューナーレスのため、そのままでは地上波放送などは見られませんが、Google TV対応なのでYouTubeやNetflixなどを100インチの大画面で楽しめます。インターネット接続は、Wi-Fiでも有線LANでもOK。

　この手の届く価格で買える100型スマートディスプレイが、Amazonブラックフライデーセールに登場。過去価格299,800円から10%引きの26万9800円で販売中です。

　とにかく巨大なディスプレーが欲しいなら、「100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」」。26万9800円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。

　Amazonブラックフライデーセールに12月1日（月）いっぱいで終了。巨大な4Kディスプレーをお得に手に入れましょう。

巨大なだけあり、配送時の搬入経路は要チェック

アマゾンでチューナーレス100型スマートテレビを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン