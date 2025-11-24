Apple純正Magic Mouseが18％オフ、Multi-Touch操作で作業効率アップ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Appleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」登場！

Appleのワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

Multi-Touch表面による直感的なジェスチャー操作が可能。参考価格10,800円のところ、18％オフの8,900円というお買い得価格で手に入ります。

Appleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」の特徴

① 直感的なMulti-Touch操作

表面はMulti-Touchに対応しており、シンプルなジェスチャーでウェブページをスワイプしたり書類をスクロールできます。

② ワイヤレス接続と充電式バッテリー

充電式のMagic MouseはMacと自動的にペアリングされます。充電式バッテリーは1回の充電で約1か月以上も駆動します。

③ USB-C接続対応

MacのUSB-Cポートに接続してペアリングと充電ができるように、編み込み式のUSB-C充電ケーブルが付属しています。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、1,900円お得な価格で手に入るApple純正のMagic Mouseをぜひ手に入れてください。

※価格はスタイルによって異なる場合があります。