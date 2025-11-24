このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第456回

Apple純正Magic Mouseが18％オフ、Multi-Touch操作で作業効率アップ

2025年11月24日 21時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】Appleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」登場！

　Appleのワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　Multi-Touch表面による直感的なジェスチャー操作が可能。参考価格10,800円のところ、18％オフの8,900円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでAppleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」を入手

Appleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」の特徴

① 直感的なMulti-Touch操作

　表面はMulti-Touchに対応しており、シンプルなジェスチャーでウェブページをスワイプしたり書類をスクロールできます。

② ワイヤレス接続と充電式バッテリー

　充電式のMagic MouseはMacと自動的にペアリングされます。充電式バッテリーは1回の充電で約1か月以上も駆動します。

③ USB-C接続対応

　MacのUSB-Cポートに接続してペアリングと充電ができるように、編み込み式のUSB-C充電ケーブルが付属しています。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、1,900円お得な価格で手に入るApple純正のMagic Mouseをぜひ手に入れてください。

　※価格はスタイルによって異なる場合があります。

アマゾンでAppleワイヤレスマウス「Magic Mouse（USB-C）」を入手

