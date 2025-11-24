MacBook Air 13インチがセールでお得！売り切れ前にチェック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4（16GB／256GB）登場！

軽量ながら高性能な「Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4（16GB／256GB）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

参考価格164,800円のところ、15％オフの139,800円というお買い得価格で手に入ります。10コアCPUと8コアGPUを搭載し、複数のアプリを同時に開いても快適。バッテリーは最大18時間持続し、外出先でも安心です。

Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4（16GB／256GB）の特徴

① 爆速M4チップ搭載

Apple M4チップは、10コアCPUと8コアGPUを搭載。複数のアプリを同時に開いても快適に作業可能で、動画編集やブラウザの大量タブもスムーズに動きます。最大18時間持続するバッテリーで、外出先でも安心して使用できます。

② あざやかなLiquid Retinaディスプレイ

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは10億色に対応。写真や映像を豊かなコントラストで表示し、文字もシャープ。日常作業からクリエイティブ作業まで幅広く対応します。

③ 高性能カメラと充実の接続性

12MPのセンターフレームカメラ、3つのマイク、空間オーディオ対応4つのスピーカーを搭載。2つのThunderbolt 4ポート、MagSafe充電ポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続も可能です。

お買い得価格で手に入る！

ブラックフライデーセールでは、通常価格より2万円以上お得な価格で最新MacBook Airを手に入れられます。この機会をお見逃しなく。

※価格は容量などによって異なる場合があります。