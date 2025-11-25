Amazonセール情報大紹介！ 第456回
Amazonブラックフライデーで家中スッキリ！ダイソンV8 Originエントリーモデルが狙い目
2025年11月25日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデーセール】Dyson（ダイソン）掃除機 コードレス Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）【エントリーモデル】登場！
大人気モデルがお得に！ Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」のAmazon.co.jp限定モデルが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
強力な吸引力と使いやすさを両立したエントリーモデルが、参考価格40,700円のところ、今なら34％OFFの26,984円という、3万円を切る特別価格で購入できます。
Dyson（ダイソン）掃除機 コードレス Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）【エントリーモデル】の特徴
① 変わらないパワフルな吸引力
ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができます。
※モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間。
② 用途が広がる1台3役
ツールを付け替えることで、スティッククリーナー、布団クリーナー、車の中などの掃除に便利なハンディクリーナーとして使用できる3in1設計。Amazon限定でクリーニングクロスが付属します。
③ 衛生的なゴミ捨てと毛絡み防止
まっすぐでスリムなクリアビン（ゴミ収集部）は、ゴミやホコリに触れずに衛生的にゴミ捨てが可能。さらに、毛絡み防止スクリューツールが付属しており、長い髪の毛やペットの毛もブラシに絡むことなくクリアビンへ送り込みます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
性能と価格のバランスに優れたダイソンの人気モデルを3万円以下で手に入れる絶好の機会です。
※価格はスタイル（スタンドの有無、別モデル）によって異なります。
