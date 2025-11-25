このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第455回

買うなら今！ 長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」長袖Tシャツが41％オフ

2025年11月25日 11時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【ブラックフライデーセール】【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）登場！

　1975年に誕生し、長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」の長袖Tシャツが、Amazonブラックフライデーセールにて販売中！

　このアメリカンテイストを感じさせるロングTシャツが、参考価格3,190円のところ、今なら41％オフの1,880円という価格で購入できます。

アマゾンで【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）を入手

【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）の特徴

① 肉厚で丈夫な生地

　ヘビーウェイトの綿100％生地を使用しており、洗えば洗うほど肌に馴染む独自の風合いが特長です。洗いこんでも首周りが伸びにくく、型崩れしにくい強さと耐久性を誇ります。

② クラシックなデザイン

　クラシックなボックスシルエットで、どんなスタイルにも合わせやすい無地デザインです。

まとめ：今だけのお得な価格！

　ブラックフライデーセールなら、41%OFFの1,880円で購入可能です。

　（※価格はカラー/サイズによって変動します。）

　過去1か月で1,000点以上購入された人気アイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく！

※セールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
※価格はカラー・サイズによって異なります。

アマゾンで【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）を入手

