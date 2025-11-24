【特価】RTX 5070搭載でゲームも動画編集も快適！ハイスペックPC「G TUNE DG」がAmazonブラックフライデーにも登場！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー】mouse ゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5070）」登場！

マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG」が、Amazonブラックフライデーに登場中です。

最新のIntel Core Ultra 7とNVIDIA GeForce RTX 5070搭載のハイエンドモデルが、参考価格349,800円のところ、20％オフの279,800円という大幅割引価格で手に入ります。

mouse ゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5070）」の特徴

① あらゆる作業に対応するハイパワー性能

Intel Core Ultra 7 プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載。32GBメモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイ、動画編集、配信も快適にこなせる性能です。

② LEDファン＆高効率エアフロー

レッドLEDファンを標準搭載。PC起動時に美しい光で彩ります。底面吸気設計により、グラフィックスカードやCPU、HDDなど発熱の大きなパーツを効率的に冷却。温かい空気は自然に後方へ排出されます。

③ 3年間の長期保証と365日サポート

3年間センドバック修理保証と、24時間365日電話サポートが付属。万が一のトラブル時も、安心して長く使用できます。

商品仕様

・OS：Windows 11 Home 64ビット

・CPU：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265

・GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070

・メモリ：32GB (16GB×2 /DDR5-5600)

・ストレージ：M.2 SSD:1TB（NVMe Gen4×4）

・無線LAN：Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵

お買い得価格で手に入る！

この機会に、7万円お得な価格で、高性能なゲーミングPCを手に入れてください。

※価格はスタイルによって異なります。