Amazonセール情報大紹介！ 第454回
Apple Pencil Proがブラックフライデーでおトクに！今すぐチェック
2025年11月24日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple Pencil Pro登場！
Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
参考価格21,800円のところ、14％オフの18,800円で手に入ります。高精度な描画や直感的な操作を、このお得な価格で体験できる絶好の機会です。
Apple Pencil Proの特徴
① 究極のクリエイティブコントロール
スクイーズやバレルロールなどのジェスチャーで、ツールへのアクセスやブラシ切り替えがスムーズに行えます。図形配置時の触覚フィードバックにより、描画の瞬間を直感的に感じることができます。
② 自然で快適な書き心地
ピクセルレベルの精度、傾き・圧力感知センサー、低レイテンシーで自然な書き心地を実現。平らな面を指でタップするだけでツールを切り替えられます。
③ 互換性とワイヤレス充電
iPad Pro（11インチ・13インチ、M4）、iPad Air（11インチ・13インチ、M2/M3）、iPad mini（A17 Pro）に対応。マグネットでデバイスに取り付けるだけで、ワイヤレス充電とペアリングが可能です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3,000円お得な価格でApple Pencil Proを手に入れて、あなたのクリエイティブ作業をより快適に、より直感的に楽しんでください。
※価格はモデルによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第458回
トピックス寒い夜の味方！1万点以上売れたコイズミ電気毛布がセールで2,780円【丸洗いOK】
-
第455回
トピックスMacBook Air 13インチがセールでお得！売り切れ前にチェック
-
第454回
トピックス【まさかの60%オフ】キャンプも防災も両方カバー！ DELTA 3＋ソーラーパネルがなんと73,035円
-
第453回
トピックスブラックフライデー特価！新型11インチ iPad (A16) が15％オフで49,800円
-
第453回
トピックス【特価】RTX 5070搭載でゲームも動画編集も快適！ハイスペックPC「G TUNE DG」がAmazonブラックフライデーにも登場！
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
-
第451回
トピックス家族みんなの顔と指紋が鍵に。スマートロックUltra顔認証セットが今だけ特価
-
第451回
トピックス【ブラックフライデーでないが安い】PS5デジタル・エディション(CFI-2000B01)が16％OFFの特価に
- この連載の一覧へ