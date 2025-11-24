Apple Pencil Proがブラックフライデーでおトクに！今すぐチェック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple Pencil Pro登場！

Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

参考価格21,800円のところ、14％オフの18,800円で手に入ります。高精度な描画や直感的な操作を、このお得な価格で体験できる絶好の機会です。

Apple Pencil Proの特徴

① 究極のクリエイティブコントロール

スクイーズやバレルロールなどのジェスチャーで、ツールへのアクセスやブラシ切り替えがスムーズに行えます。図形配置時の触覚フィードバックにより、描画の瞬間を直感的に感じることができます。

② 自然で快適な書き心地

ピクセルレベルの精度、傾き・圧力感知センサー、低レイテンシーで自然な書き心地を実現。平らな面を指でタップするだけでツールを切り替えられます。

③ 互換性とワイヤレス充電

iPad Pro（11インチ・13インチ、M4）、iPad Air（11インチ・13インチ、M2/M3）、iPad mini（A17 Pro）に対応。マグネットでデバイスに取り付けるだけで、ワイヤレス充電とペアリングが可能です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、3,000円お得な価格でApple Pencil Proを手に入れて、あなたのクリエイティブ作業をより快適に、より直感的に楽しんでください。

※価格はモデルによって異なる場合があります。