Amazonセール情報大紹介！ 第454回
【まさかの60%オフ】キャンプも防災も両方カバー！ DELTA 3＋ソーラーパネルがなんと73,035円
2025年11月24日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】EcoFlow DELTA 3 ポータブル電源＋ソーラーパネル 160W片面Gen2 セット登場！
停電対策にもアウトドアにも使える、EcoFlow（エコフロー）のポータブル電源「DELTA 3」と160Wソーラーパネルのセットが、Amazonブラックフライデーでセール販売中です。
業界最速級の充電スピードと長寿命バッテリーを備えた高性能セットが、参考価格182,600円のところ、60％オフの73,035円で手に入ります。
11月18日のセールでは82,170円だったので、さらに安くなっています！
EcoFlow DELTA 3 ポータブル電源＋ソーラーパネル 160W片面Gen2 セットの特徴
① 業界最速級の56分フル充電
1,500WのAC入力により、わずか56分でバッテリーを100％まで充電可能。停電前の備蓄やアウトドア準備も短時間で完了します。
② 10年寿命のLFPバッテリー＆UPS機能
リン酸鉄リチウム（LFP）電池を用い、約4,000サイクル（約10年）に相当する耐久性を実現。UPS（無停電電源装置）機能は10ms未満で切り替わるため、突然の停電でもデータや機器への悪影響を抑えます。
③ 高効率ソーラーパネル
160Wソーラーパネルは、EcoFlowポータブル電源の充電に最適化されたモデル。次世代N型TOPConセルを採用し、最大25%の高い変換効率を実現しています。
お買い得価格で手に入る！
10万円以上もお得な高性能ポータブル電源とソーラーパネルセット。この機会にぜひ導入を検討してみてください。
※価格はモデルや構成によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第455回
トピックスMacBook Air 13インチがセールでお得！売り切れ前にチェック
-
第454回
トピックスApple Pencil Proがブラックフライデーでおトクに！今すぐチェック
-
第453回
トピックスブラックフライデー特価！新型11インチ iPad (A16) が15％オフで49,800円
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
-
第451回
トピックス家族みんなの顔と指紋が鍵に。スマートロックUltra顔認証セットが今だけ特価
-
第451回
トピックス【ブラックフライデーでないが安い】PS5デジタル・エディション(CFI-2000B01)が16％OFFの特価に
-
第451回
トピックス衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がAmazonブラックフライデー価格
-
第451回
トピックス軽量1.24kgのM4 MacBook Air 13インチがブラックフライデーでお得に買えるチャンス
- この連載の一覧へ