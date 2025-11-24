Amazonセール情報大紹介！ 第451回
軽量1.24kgのM4 MacBook Air 13インチがブラックフライデーでお得に買えるチャンス
2025年11月24日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ（24GB／512GB）登場！
Appleの最新M4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、ブラックフライデーセールに登場中です。
参考価格224,800円のところ、11％オフの199,800円というお買い得価格で手に入ります。
MacBook Airは、11月21日開始のAmazonブラックフライデー先行セールでも目玉商品でしたが、11月24日開始の本セールでも同じ価格で登場しています。
Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ（24GB／512GB）の特徴
① 圧倒的パフォーマンスのM4チップ
M4チップ（10コアCPU／10コアGPU）を搭載し、複数のアプリを同時に開いても動作はスムーズ。動画編集やクリエイティブ作業も快適にこなせます。Apple Intelligence設計で、どこでも思いのままに作業やエンタメを楽しめます。
② 長時間バッテリー＆美麗13.6インチディスプレイ
電源に接続しなくても最大18時間使用可能。13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色対応で、写真やビデオも豊かなコントラストとシャープな画質で表示されます。
③ 高性能カメラ＆豊富な接続オプション
12MPセンターフレームカメラ、空間オーディオ対応4スピーカーで映像も音もクリア。Thunderbolt 4×2、MagSafe、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3対応で、最大2台の外部ディスプレイ接続も可能です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に最新の高性能MacBook Airを手に入れましょう。
※価格はスタイルやパターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
