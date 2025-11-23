Amazonセール情報大紹介！ 第445回
これは買いどき！Apple「探す」対応のカード型トラッカーがついに2000円台【Anker E30】
2025年11月23日
Amazonブラックフライデー先行セール登場！Eufy SmartTrack Card E30
Amazonブラックフライデー先行セールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。
現在は参考価格4,990円から40％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。
最大1年間使える充電式バッテリー搭載
SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。
厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。
Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止
この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。
さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。
旅行で役立つロストバゲージ対策機能
旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。
付属品と注意点
製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。
Amazonブラックフライデー先行セールで手に入れるチャンス
「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。
今ならAmazonブラックフライデー先行セール価格2,990円で購入可能です。失くし物防止や旅行用に最適なアイテムを、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
