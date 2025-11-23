このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第445回

これは買いどき！Apple「探す」対応のカード型トラッカーがついに2000円台【Anker E30】

2025年11月23日 16時00分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30を入手

Amazonブラックフライデー先行セール登場！Eufy SmartTrack Card E30

　Amazonブラックフライデー先行セールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。

　現在は参考価格4,990円から40％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。

最大1年間使える充電式バッテリー搭載

　SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。

　厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。

Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止

　この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。

　さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。

旅行で役立つロストバゲージ対策機能

　旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。

付属品と注意点

　製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ブラックフライデー「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

Amazonブラックフライデー先行セールで手に入れるチャンス

　「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。

　今ならAmazonブラックフライデー先行セール価格2,990円で購入可能です。失くし物防止や旅行用に最適なアイテムを、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

アマゾンで【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン