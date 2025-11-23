Amazonセール情報大紹介！ 第445回
欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が15％オフのAmazonブラックフライデー先行セール！
【Amazonブラックフライデー先行セール】ブラザー「DCP-J916N」登場！高機能×コンパクト複合機が今だけ15％オフ！
ブラザー工業より、Amazon.co.jp限定のA4インクジェット複合機「DCP-J916N」が登場。Wi-Fi接続、自動両面印刷、スマホ対応などを備えたコンパクトモデルです。
参考価格は18,333円のところ、Amazonブラックフライデー先行セールで15％オフの15,582円。このチャンスは見逃せません。
コンパクト×多機能で家庭にもオフィスにも最適
前機種「DCP-J928N-W」よりさらに小型化。自動両面印刷やタッチパネル液晶、前面給紙トレイを搭載し、省スペースで快適に使えます。
4色独立インクを採用し、黒インクだけで印刷できる「クロだけ印刷」機能も便利。コスパの良さも魅力です。
スマホ連携でプリントがもっと身近に
Wi-FiやUSB接続に対応し、スマートフォンから簡単に印刷可能。専用アプリ「Brother Mobile Connect」やLINE公式アカウント「Brother プリント＆コネクト」を使えば、3ステップでスムーズにプリントできます。
クラウド対応＆長期保証で安心
クラウド上の写真を直接印刷したり、スキャンデータをアップロードできるなど、デジタル時代にぴったりの機能を搭載。
さらに「ハイプリ」サービス登録で、1年間のメーカー保証に加え、＋1年間の無償修理サービス（1回限り）も受けられます。
Amazonブラックフライデー先行セール！
高機能・省スペース・スマホ対応の三拍子そろった「DCP-J916N」。
Amazonブラックフライデー先行セールなら15,582円で手に入る今が買い時です。
家庭でもオフィスでも活躍する、コスパ抜群のブラザー最新プリンターです。
