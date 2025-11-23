このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第447回

【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン

2025年11月23日 17時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Anker Soundcore Space One Pro（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）登場！

　Ankerのワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space One Pro」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

Amazonブラックフライデーのページへ
 

　周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節するウルトラノイズキャンセリング 3.5と、LDACハイレゾ対応のクリアなサウンドが特徴です。参考価格26,990円のところ、41％オフの15,990円という半額近い価格で手に入ります。

アマゾンでAnker Soundcore Space One Pro（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）を入手

Anker Soundcore Space One Pro（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）の特徴

① ウルトラノイズキャンセリング 3.5

　周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節します。電車内やカフェなど、あらゆる場所へ没入体験を持ち運べます。

② ハイレゾ対応とクリアな音質

　LDACコーデックに対応し、ハイレゾ再生が可能。三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーにより、リッチで歪みの少ない、迫力のあるクリアなサウンドを実現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。

③ 長時間再生とコンパクト設計

　ノイズキャンセリングオフの場合、最大60時間、オンの場合でも最大40時間の音楽再生が可能。さらに、折りたたみが可能な独自構造のFlexiCurveにより、従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、1万円以上お得な価格で、没入感を追求したAnkerのハイエンドヘッドホンを手に入れてください。

アマゾンでAnker Soundcore Space One Pro（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン