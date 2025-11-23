Amazonセール情報大紹介！ 第442回
脱衣所・洗面所のスポット暖房に 人感センサー搭載モデルが29%OFFの4,650円／Amazonブラックフライデー先行セール
2025年11月23日 10時00分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-W登場！
アイリスオーヤマの人感センサー付きセラミックファンヒーター「PCH-125D-W」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場中です。
このコンパクトながら1200Wのハイパワーヒーターが、参考価格6,578円のところ、今なら29％OFFの4,650円。5,000円を切る価格で購入できます。
アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-Wの特徴
① 人がいなくなると自動OFFで節電
人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で運転を開始・停止。消し忘れを防ぎ、無駄な電気代をカットできるため、節電に効果的です。
② ハイパワーで即暖効果
電気式ヒーターなのですぐに温風が吹き出し、即暖効果を発揮。最大1200Wで、トイレや洗面所、キッチンなどの狭い空間を素早くポカポカにします。温風は強（1200W）と弱（600W）の2段階切替が可能です。
③ 安心の安全機能と軽量設計
転倒時電源OFF機能（万が一転倒した場合に自動停止）や、温度ヒューズ制御、電流ヒューズ制御など、充実の安全機能を搭載。重量も2.1kgと軽量で、使いたい場所に手軽に持ち運んで使えます。
まとめ：Amazonブラックフライデー先行セールのお得な価格！
11月21日から開催のAmazonブラックフライデー先行セールなら、29%OFFの4,650円で購入可能です。
※価格はカラー・モデルによって異なります。
※セールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
