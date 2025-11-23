Amazonセール情報大紹介！ 第440回
【690円】Ankerの60W対応USB-Cケーブル「PowerLine III」がブラックフライデー先行セールでお買い得
2025年11月23日 09時00分更新
Amazonブラックフライデー先行セールにAnkerケーブルが登場！
充電アクセサリで定評のある「Anker」から、「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」が販売中です。
参考価格990円のところ、Amazonブラックフライデー先行セールで30％オフの690円で購入できるチャンスです。
高耐久設計で長く使えるUSB-Cケーブル
この高耐久ケーブルは25,000回以上の折り曲げテストをクリアし、最大60WのUSB PD（パワーデリバリー）に対応。スマホ、タブレット、ノートPCまで幅広いデバイスを急速充電できます。
スリムで扱いやすいデザイン
「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」は、Ankerのシリーズの中でも最もスリムな設計。コネクタ部分は独自の凹凸デザインで、掴みやすく扱いやすいのが特徴です。
長さ0.9mでデスク周りに最適。さらに、最大480Mbpsの高速データ転送もサポートし、動画や音楽の移動もスムーズです。
幅広いデバイスに対応
MacBook、iPad Pro、Galaxy Sシリーズ、Google Pixelシリーズなど幅広いデバイスで使用可能。充電器（別売）と組み合わせれば、Samsung Galaxy S25をわずか30分で50％充電することも可能です。
安心の保証とサポート付き
パッケージにはケーブル本体に加え、取扱説明書、18ヵ月保証、カスタマーサポートが含まれており、購入後も安心して利用できます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
