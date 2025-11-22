Amazonセール情報大紹介！ 第438回
【2,690円】65WでiPhone 17もノートPCも充電！ Anker Nano IIが40％オフ／ブラックフライデー先行セール
2025年11月22日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】Anker Nano II 65Wが40%オフ！ 最新iPhone 17にも対応する急速充電器
人気のアクセサリーブランドAnker（アンカー）から、話題の急速充電器「Anker Nano II 65W」がAmazonブラックフライデー先行セールに登場。
参考価格4,490円が、Amazonブラックフライデー先行セールの今なら40%オフの2,690円で購入できます。お得に買えるのは期間限定。このチャンスを逃さないようにしましょう！
プライム感謝祭セール対象商品情報
セール価格：2,690円（税込）
参考価格：4,490円（税込）
割引率：40%オフ
対応機種：MacBook、Windows PC、iPad、iPhone（最新のiPhone 17 / iPhone Air含む）、Galaxy、Androidスマホなど
特徴とメリット
① 最新iPhone 17 / iPhone Airも急速充電に対応
Anker独自の「GaN IIテクノロジー」を採用し、最大65Wの高出力を実現。
MacBookやノートPCはもちろん、最新のiPhone 17やiPhone Airにも対応しています。iPhoneの買い替えを検討している方にとって、今後も長く安心して使える充電器です。
② 小型で持ち運びに便利
一般的な同クラス充電器と比べて約60%小型化。さらに折りたたみ式プラグを搭載しているため、カバンの中でもかさばらず、外出やリモートワークにも最適です。
③ 安心の安全設計
国際安全規格「IEC 62368-1」に準拠し、日本の電気用品安全法にも適合。パワフルでありながら高い安全性を備えているため、長時間の使用でも安心して使えます。
まとめ：今が買い時！
40%オフで2,690円（税込）
最新iPhone 17 / iPhone Air対応
小型＆パワフル＆安全
高性能・コンパクト・安全性を兼ね備えた「Anker Nano II 65W」は、プライム感謝祭セールでお得に入手できる今が買い時です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第427回
トピックス【40%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第427回
トピックスデスク下が小さなこたつになる！「北国のこたつ」足元ヒーターが6,615円で買えるチャンス
-
第425回
トピックス【6,980円】帰宅してすぐぬくぬく空間へ！山善カジュアルこたつがブラックフライデーで安い
-
第425回
トピックス「そろそろ換気しよう」が数字で分かる！SwitchBot CO2センサーがブラックフライデー価格で登場
-
第424回
トピックスmotorola g66j 5G が25%オフ！26,010円で買えるコスパ最強スマホがセール中
-
第424回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで37％OFF！
-
第424回
トピックスハイスペックなのに4万円台、FeliCa×IP68×144Hzのモトローラ「edge 50 pro」が値下げ中
-
第423回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が29,980円のセール特価
-
第423回
トピックス【Amazonで月間5千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ
-
第422回
トピックス【13%OFF】MacBook Air M4が“まさかの”16万円台に値下がり中！
- この連載の一覧へ