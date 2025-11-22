このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第425回

愛用者続出の冷え対策ソックス「まるでこたつソックス」がAmazonブラックフライデーで安い

2025年11月22日 21時00分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックスを入手

Amazonブラックフライデー先行セール｜足元から全身ぽかぽか「まるでこたつソックス」

　寒い冬、どんなに暖房をつけても足先だけ冷える——そんな悩みを解消するのが「オカモト」の人気商品「まるでこたつソックス」。

　特許技術で足首のツボ「三陰交」を温め、履くだけで足首からじんわり温まります。まるでこたつに入っているような心地よいぬくもりを感じられます。

　アクリルとウール素材を採用し、保温性は抜群。デスクワークやテレワーク、家事中でも足元をしっかり温めてくれます。

　サイズ23.0-25.0cmの商品で1,457円（参考価格から19％OFF）とお手頃価格ながら、高レビューが続出。冷え性の女性たちの間で「もう手放せない」と話題に。

Amazonブラックフライデーのページへ

冷え知らずで過ごす冬。贈り物にも人気

　「まるでこたつソックス」は、防寒グッズとしてだけでなくギフトにもぴったり。見た目も可愛く、冬のプレゼントとして喜ばれています。

　洗濯ネットに入れて中性洗剤でやさしく洗えばOK。簡単ケアで毎日快適に使えます。

Amazonブラックフライデー先行セールでお得に

　冷え対策の基本は「首・手首・足首」の3つの首を温めること。足元から全身ぽかぽかになる感覚を、ぜひ体感してください。Amazonブラックフライデー先行セールの今がチャンス！

※価格はカラー、サイズによって異なります。

アマゾンで[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックスを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン