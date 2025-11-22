Amazonセール情報大紹介！ 第424回
ハイスペックなのに4万円台、FeliCa×IP68×144Hzのモトローラ「edge 50 pro」が値下げ中
2025年11月22日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
motorola edge 50 proが驚きの31％オフ
モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」が、Amazon.co.jpで値下げ販売中。参考価格67,091円のところ、いまは31%引きの46,500円で購入可能です。
6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験
本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。
最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。
IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心
IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。
日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。
5000万画素トリプルカメラで高画質撮影
アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。
最新通信技術＆幅広いキャリア対応
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。
Amazonを活用しよう
「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazon.co.jpで、この機会を逃さずお得に手にしてください。
