「そろそろ換気しよう」が数字で分かる！SwitchBot CO2センサーがブラックフライデー価格で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】SwitchBot CO2センサー（温湿度計）登場！

冬の乾燥やウイルス対策で「換気」のタイミングに悩む方へ。SwitchBot（スイッチボット）のCO2センサー（二酸化炭素濃度計＋温湿度計）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場中です。

高性能センサーで室内の空気環境を「視える化」し、換気のタイミングを正確に通知。このスマートセンサーが、参考価格7,980円のところ、Amazonブラックフライデー先行セールで20％OFFの6,379円で購入できます。

SwitchBot CO2センサー（温湿度計）の特徴

① 高精度NDIR方式で換気を可視化

厚生労働省が推奨する換気基準（1000ppm以下）を目安にできるNDIR方式のCO2センサーを採用。さらにスイス製の高精度温湿度センサーを搭載し、CO2濃度や温湿度、快適指数をディスプレイに表示し、空気環境を一目で把握できます。

② 3種類のアラートと遠隔確認

CO2濃度が基準を上回ると、本体の警告音、ディスプレイ点滅、アプリ通知（Hub必要）の3種類でアラート。Hubがある場合に限り、外出先からでもスマホで確認できます。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、20%オフで高精度なCO2センサーを手に入れ、室内の空気環境とスマートホームの自動化を強化しましょう。

※天気予報機能や遠隔確認、スマート家電との連動には、SwitchBot Hub製品（別売）が必要です。