Amazonセール情報大紹介！ 第425回
「そろそろ換気しよう」が数字で分かる！SwitchBot CO2センサーがブラックフライデー価格で登場
2025年11月22日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】SwitchBot CO2センサー（温湿度計）登場！
冬の乾燥やウイルス対策で「換気」のタイミングに悩む方へ。SwitchBot（スイッチボット）のCO2センサー（二酸化炭素濃度計＋温湿度計）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場中です。
高性能センサーで室内の空気環境を「視える化」し、換気のタイミングを正確に通知。このスマートセンサーが、参考価格7,980円のところ、Amazonブラックフライデー先行セールで20％OFFの6,379円で購入できます。
SwitchBot CO2センサー（温湿度計）の特徴
① 高精度NDIR方式で換気を可視化
厚生労働省が推奨する換気基準（1000ppm以下）を目安にできるNDIR方式のCO2センサーを採用。さらにスイス製の高精度温湿度センサーを搭載し、CO2濃度や温湿度、快適指数をディスプレイに表示し、空気環境を一目で把握できます。
② 3種類のアラートと遠隔確認
CO2濃度が基準を上回ると、本体の警告音、ディスプレイ点滅、アプリ通知（Hub必要）の3種類でアラート。Hubがある場合に限り、外出先からでもスマホで確認できます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、20%オフで高精度なCO2センサーを手に入れ、室内の空気環境とスマートホームの自動化を強化しましょう。
※天気予報機能や遠隔確認、スマート家電との連動には、SwitchBot Hub製品（別売）が必要です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第438回
トピックス【2,690円】65WでiPhone 17もノートPCも充電！ Anker Nano IIが40％オフ／ブラックフライデー先行セール
-
第427回
トピックス【40%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第427回
トピックスデスク下が小さなこたつになる！「北国のこたつ」足元ヒーターが6,615円で買えるチャンス
-
第425回
トピックス【6,980円】帰宅してすぐぬくぬく空間へ！山善カジュアルこたつがブラックフライデーで安い
-
第425回
トピックス【プライム会員限定】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリの超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円／ブラックフライデープライムセール
-
第424回
トピックスmotorola g66j 5G が25%オフ！26,010円で買えるコスパ最強スマホがセール中
-
第424回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで37％OFF！
-
第424回
トピックスハイスペックなのに4万円台、FeliCa×IP68×144Hzのモトローラ「edge 50 pro」が値下げ中
-
第423回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が29,980円のセール特価
-
第423回
トピックス【Amazonで月間5千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ
- この連載の一覧へ