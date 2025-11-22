【6,980円】帰宅してすぐぬくぬく空間へ！山善カジュアルこたつがブラックフライデーで安い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】山善 カジュアル こたつ SEU-752(B)登場！

寒い冬の準備はできていますか？ 山善のカジュアルこたつテーブル「SEU-752(B)」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

一人暮らしの方に最適なこのこたつが、参考価格7,709円のところ、今なら9%OFFの6,980円というお買い得な価格で購入できます。

山善 カジュアル こたつ SEU-752(B)の特徴

① 驚異の省エネ性能

消費電力は300Wですが、電気代の目安は1時間あたり（弱）約2.2円、（強）約4.3円と非常に経済的です。足元をぬくぬく暖めながら、家計の負担を抑えられます。

② 2WAYリバーシブル天板

天板はリバーシブルで利用可能。気分やお部屋の模様替えに合わせて、簡単に色を変えられます。また、暖かくなってきたらヒーターをOFFにしてローテーブルとしても年中活躍する優れものです。本体サイズは幅75×奥行75×高さ39（cm）。

③ シンプル操作と安心設計

電源は中間入切スイッチのみのシンプル操作で、どなたでも簡単に使えます。天板の角は丸く加工されている（ラウンド加工）ため、お部屋にやさしい印象を与えます。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonブラックフライデー先行セールで、参考価格から9%OFFの6,980円で購入可能です。

Amazon「こたつテーブル」カテゴリで人気の定番商品を、お得に手に入れるチャンスです。

※Amazonブラックフライデー先行セールの商品は、在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。