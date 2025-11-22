このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第424回

スマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで37％OFF！

2025年11月22日 09時00分更新

文● さわ、金子　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで スマホ専用テプラ　PRO MARK SR-MK1を入手

スマホ専用テプラが38%OFF！

　家庭の整理整頓からオフィスまで、幅広く使えるスマートフォン専用のテプラ「PRO MARK SR-MK1

　参考価格18,700円のところ、現在はAmazonにて37%OFFの11,836円で手に入ります。

　Amazonでは12月1日（月）までブラックフライデーセールを実施中ですが、本製品はブラックフライデーと銘打つことなく37%OFFの11,836円。いつまで続くか分からないため、必要なら今買っておくべき！

　スマホで手軽におしゃれなラベルを作成してみましょう！

スマホでサクッと！きれいなラベル作り

　アプリ上で文字入力やレイアウト調整ができるため、パソコン不要で簡単にラベルが作れます。

　キッチン収納やクローゼット整理はもちろん、オフィスのファイル管理やラッピングにも活躍します。

デザインのテンプレートが豊富！幅広いシーンで使用が可能

　アプリ内にはさまざまな絵文字やモチーフもあるため、オリジナルのラベルが簡単につくれます。

　QRコード・バーコード印刷、連番印刷などの便利機能も搭載。家庭はもちろん、オフィス・保育園・建設現場等で使いやすいラベルデザインも豊富です。

　また、本体はACアダプタのほか乾電池でも駆動するため、設置場所を選ばず使用できます。（※ACアダプタ・電池・テープカートリッジは別売り）

まとめ

　家でもオフィスでも活躍するテプラを、この機会にチェックしてみましょう！

参考価格：18,700円

現在の価格：11,836円［37%OFF］

※ACアダプタ・電池・テープカートリッジは別売り

