白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が29,980円のセール特価
2025年11月21日 22時30分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】New Amazon Kindle Colorsoft 登場！
電子書籍リーダーの常識が変わる！ Amazonから待望のカラー表示対応「Kindle Colorsoft」（第1世代）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
目に優しい紙のような読み心地はそのままに、カラー表示に対応したこの革新的なデバイスが、参考価格39,980円のところ、今なら25%OFFの29,980円という特別価格で手に入ります。
New Amazon Kindle Colorsoft の特徴
① 彩り豊かな読書体験
光の反射を抑えたE-inkディスプレイで、マンガの表紙や見開き、雑誌の図やグラフなどもカラーで表示。ライブラリやストアの表紙も彩り豊かに並び、本を探す楽しみも増します。
② 読書に没頭できる専用設計
最大8週間持続するバッテリーを搭載。EメールやSNSなどの通知に気を取られることなく、読書だけに集中できる専用端末です。16GBのストレージには数千冊のコンテンツを保存できます。
③ 安心の防水＆快適機能
IPX8等級の防水機能を搭載しているため、お風呂やプールサイドでも安心して読書を楽しめます。また、色調調節ライトでお好みの色合いに設定でき、カラーハイライト機能など、カラーならではの便利機能も満載です。
製品仕様
ディスプレイ：7インチAmazon Colorsoft ディスプレイ、解像度300ppi（白黒）150ppi（カラー）、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール
サイズ：176.7 x 127.6 x 7.8 mm
バッテリー：一度のフル充電で最大8週間利用可能（明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合）。使用状況により利用できる時間は異なります
充電時間：9W以上の充電アダプター経由でのUSB-C充電で約2.5時間
Wi-Fi接続：2.4GHz、5.0GHzをサポート。パスワード認証によるWEP、WPA、WPA2、WPA3、OWEおよびWPSセキュリティに対応。アドホック（またはピアツーピア方式）のwifiネットワークへの接続には対応していません
まとめ：Amazonブラックフライデー先行セールのお得な価格！
この機会に、カラー対応によって表現力が豊かになった新しいKindle体験をお得に始めましょう。
※価格はストレージ容量、広告の有無などにより異なります。
