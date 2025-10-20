スクウェア・エニックスは10月19日、MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」のバージョン8となる最新追加パッケージ「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」を、2026年に発売すると発表した。公式番組「超ドラゴンクエストXTV #54 公開生放送 in 大阪」より。

バージョン8の続報はバージョン7の最終メインストーリーが公開されるバージョン7.6[前期]大型アップデートを終えた後から順次公開予定。

記事執筆時点の最新版はバージョン7.5「喪失を招くもの」。いよいよ次でバージョン7が終幕するとともに、「次はどうなるのか、まだ続くのか？」と考えていたプレイヤーにとって朗報となる形だ。

この発表を受けてユーザーからは「よし、まだ生きていける！」「7で終わりとか囁かれてたから嬉しい」「業績も上向いてるらしいし、まだ安定飛行できそうですね」「マジで感謝！」と喜びの声が寄せられている。

いっぽう、「オフラインのVer3以降はまだですか」「オフラインの続きはよ」と、好評だった「ドラゴンクエストX オフライン」の続編を求める声もちらほら。オンライン版のバージョンが進むにつれてネタのストックは蓄積されているが、オフライン版として再構築されるかはとくにアナウンスされていない。

「終わらないドラクエ」として2012年にリリースされた本作も、気付けば13年目。ストーリースキップ機能なども実装されており、新規ユーザーが最新バージョンへ追いつきやすい環境も整ってきている。今後の続報にも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2024年3月21日）

価格：4950円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2024年3月21日）

価格：5940円

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。

※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。

※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。

※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。

