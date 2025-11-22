Amazonセール情報大紹介！ 第420回
【Nintendo Switch2 動作確認済】800MB/s高速SamsungマイクロSD Expressカードがセール価格
2025年11月22日 10時00分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Express登場！
Samsung（サムスン）の超高速microSDカード「microSD P9 Express 512GB」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
本製品は最新規格であるmicroSD Expressに対応し、最大読み出し速度は800MB/s。従来のUHS-Iカードと比べ、最大4倍の高速化を実現しています。Nintendo Switch 2でも動作確認済み。
参考価格15,480円のところ、16％オフの12,940円というお買い得価格で手に入ります。
Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Expressの特徴
① 圧倒的な読み出し速度・最大800MB/s
PCIeテクノロジーを採用することで、最大読み出し速度800MB/sを実現。大型ゲームのロード時間短縮や大容量ファイルの高速転送に役立ちます。スムーズでストレスの少ない作業・プレイ環境を作れます。
② ダイナミックサーマルガードで安定動作
温度を適切に管理するダイナミックサーマルガード（DTG）を搭載。高負荷環境でも熱による速度低下を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持します。
③ 6つの保護性能と512GBの大容量
耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗（挿抜1万回テスト）といった高い耐久性能を備えています。512GBの大容量により、ゲーム、写真、動画などのデータを余裕をもって保存できます。
お買い得価格で手に入る！
次世代の高速ゲーム体験を、このブラックフライデー先行セールでお得に手に入れてください。
※microSD Expressの最大性能を発揮するには、対応デバイスが必要です。従来のUHS-Iデバイス（現行Switchや一般的なスマホ等）では、UHS-I規格の上限速度に制限されます。
