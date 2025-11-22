【Nintendo Switch2 動作確認済】800MB/s高速SamsungマイクロSD Expressカードがセール価格

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Express登場！

Samsung（サムスン）の超高速microSDカード「microSD P9 Express 512GB」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

本製品は最新規格であるmicroSD Expressに対応し、最大読み出し速度は800MB/s。従来のUHS-Iカードと比べ、最大4倍の高速化を実現しています。Nintendo Switch 2でも動作確認済み。



参考価格15,480円のところ、16％オフの12,940円というお買い得価格で手に入ります。

Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Expressの特徴

① 圧倒的な読み出し速度・最大800MB/s

PCIeテクノロジーを採用することで、最大読み出し速度800MB/sを実現。大型ゲームのロード時間短縮や大容量ファイルの高速転送に役立ちます。スムーズでストレスの少ない作業・プレイ環境を作れます。

② ダイナミックサーマルガードで安定動作

温度を適切に管理するダイナミックサーマルガード（DTG）を搭載。高負荷環境でも熱による速度低下を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持します。

③ 6つの保護性能と512GBの大容量

耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗（挿抜1万回テスト）といった高い耐久性能を備えています。512GBの大容量により、ゲーム、写真、動画などのデータを余裕をもって保存できます。

お買い得価格で手に入る！

次世代の高速ゲーム体験を、このブラックフライデー先行セールでお得に手に入れてください。

※microSD Expressの最大性能を発揮するには、対応デバイスが必要です。従来のUHS-Iデバイス（現行Switchや一般的なスマホ等）では、UHS-I規格の上限速度に制限されます。