Amazonセール情報大紹介！ 第419回

【15％オフ】iPhone 16（256 GB）がセール価格119,800円

2025年11月24日 08時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデー】Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリー登場！

　Appleのスマートフォン「iPhone 16（256GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

　参考価格139,800円のところ、15％オフの118,900円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでApple iPhone 16（256 GB）SIMフリーを入手

Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリーの特徴

① 高精細ディスプレイ＆タフなデザイン

　6.1インチSuper Retina XDRディスプレイは、太陽光下でも明るく鮮明。Ceramic Shield素材とアルミニウムボディ、防沫・耐水・防塵(IP68)対応で、日常の衝撃や水濡れも安心です。

② 進化したカメラ性能

　48MP Fusionメインカメラ＋12MP超広角カメラで、高解像度写真や光学2倍望遠撮影が可能。最新のフォトグラフスタイルで撮影後も自由に調整でき、クリエイティブな写真表現が楽しめます。

③ パワフル性能＆長時間バッテリー

　A18チップ搭載で処理速度・電力効率が向上。Apple Intelligenceやゲーム、動画編集も快適に動作。最大22時間のビデオ再生が可能で、USB-CやMagSafeワイヤレス充電にも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、最新のiPhone 16を手に入れてください。

　※価格は容量やスタイルなどによって異なります。

アマゾンでApple iPhone 16（256 GB）SIMフリーを入手

