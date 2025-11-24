Amazonセール情報大紹介！ 第419回
【15％オフ】iPhone 16（256 GB）がセール価格119,800円
2025年11月24日 08時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー】Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリー登場！
Appleのスマートフォン「iPhone 16（256GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。
参考価格139,800円のところ、15％オフの118,900円というお買い得価格で手に入ります。
Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリーの特徴
① 高精細ディスプレイ＆タフなデザイン
6.1インチSuper Retina XDRディスプレイは、太陽光下でも明るく鮮明。Ceramic Shield素材とアルミニウムボディ、防沫・耐水・防塵(IP68)対応で、日常の衝撃や水濡れも安心です。
② 進化したカメラ性能
48MP Fusionメインカメラ＋12MP超広角カメラで、高解像度写真や光学2倍望遠撮影が可能。最新のフォトグラフスタイルで撮影後も自由に調整でき、クリエイティブな写真表現が楽しめます。
③ パワフル性能＆長時間バッテリー
A18チップ搭載で処理速度・電力効率が向上。Apple Intelligenceやゲーム、動画編集も快適に動作。最大22時間のビデオ再生が可能で、USB-CやMagSafeワイヤレス充電にも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、最新のiPhone 16を手に入れてください。
※価格は容量やスタイルなどによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
-
第451回
トピックス家族みんなの顔と指紋が鍵に。スマートロックUltra顔認証セットが今だけ特価
-
第451回
トピックス【ブラックフライデーでないが安い】PS5デジタル・エディション(CFI-2000B01)が16％OFFの特価に
-
第451回
トピックス衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がAmazonブラックフライデー価格
-
第451回
トピックス軽量1.24kgのM4 MacBook Air 13インチがブラックフライデーでお得に買えるチャンス
-
第450回
トピックスAdobe CC Pro 1年版が10万円→約5万円に！新規対象の半額タイムセールは11/28まで
-
第447回
トピックス【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン
-
第445回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチが31%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第445回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が15％オフのAmazonブラックフライデー先行セール！
-
第445回
トピックスこれは買いどき！Apple「探す」対応のカード型トラッカーがついに2000円台【Anker E30】
- この連載の一覧へ