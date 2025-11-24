Amazonセール情報大紹介！ 第418回
【10万円未満に！】iPhone 15がセールで驚き価格【Amazonブラックフライデー】
2025年11月24日 00時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー】iPhone 15（128GB）登場！
Appleのスマートフォン「iPhone 15（128GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。
参考価格112,800円のところ、12％オフの98,800円という、10万円を切ったお買い得価格で手に入ります。
iPhone 15（128GB）の特徴
① Dynamic Islandとタフなデザイン
Dynamic Islandが画面上部でアラートやライブアクティビティを動的に表示。カラーインフューズドガラスとアルミニウム採用の美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。
② 48MPメインカメラと2倍望遠
48MPの高解像度メインカメラで、細部まで鮮明に撮影可能。光学2倍望遠でクローズアップも鮮明に撮れ、撮影後もタップひとつでピントを切り替えられます。
③ A16 Bionicチップと接続機能
A16 Bionicチップは高速処理を実現し、最大20時間のビデオ再生が可能。USB-Cコネクタ搭載で、MacやiPadのケーブルと共通で充電できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、iPhone 15を手に入れてください。
※価格は容量やスタイルなどによって異なります。
