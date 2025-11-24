【Amazonブラックフライデー】大画面＆高性能カメラのiPhone 15 Plusが特価！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー】iPhone 15 Plus（512GB）登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus（512GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

参考価格169,800円のところ、15％オフの144,700円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 15 Plus（512GB）の特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

Dynamic Islandは画面のトップに浮かび上がるような動きでアラートやライブアクティビティを表示。カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディは、防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能。光学2倍望遠を使えば、完璧なクローズアップ写真も簡単に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもタップするだけでピントを切り替えられます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

A16 Bionicチップは、先進的な機能をパワフルに動かす超高速チップ。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-Cコネクタを搭載しているため、MacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、最新のiPhone 15 Plusを手に入れてください。

※価格は容量やスタイルなどによって異なります。