Amazonセール情報大紹介！ 第417回

【Amazonブラックフライデー】大画面＆高性能カメラのiPhone 15 Plusが特価！

2025年11月24日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデー】iPhone 15 Plus（512GB）登場！

　Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus（512GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

　参考価格169,800円のところ、15％オフの144,700円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでiPhone 15 Plus（512GB）を入手

iPhone 15 Plus（512GB）の特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

　Dynamic Islandは画面のトップに浮かび上がるような動きでアラートやライブアクティビティを表示。カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディは、防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

　48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能。光学2倍望遠を使えば、完璧なクローズアップ写真も簡単に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもタップするだけでピントを切り替えられます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

　A16 Bionicチップは、先進的な機能をパワフルに動かす超高速チップ。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-Cコネクタを搭載しているため、MacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、最新のiPhone 15 Plusを手に入れてください。

　※価格は容量やスタイルなどによって異なります。

アマゾンでiPhone 15 Plus（512GB）を入手

