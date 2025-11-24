高性能＆大容量！iPhone 16（512GB）SIMフリーがいま安く買えるチャンス／Amazonブラックフライデーでお得に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー】iPhone 16（512 GB）SIMフリー登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 16（512 GB）SIMフリー」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

5G対応、512GBの大容量ストレージを備えたiPhone 16が、参考価格169,800円のところ、11％オフの151,800円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 16（512 GB）SIMフリーの特徴

① A18チップ搭載とApple Intelligence

A18チップはiPhone 15のA16 Bionicチップから2世代進化。Apple Intelligenceにより、文章作成やタスク管理などをサポートします。

② 先進的なカメラシステム

48MP Fusionカメラと12MP超広角カメラを搭載。オートフォーカス対応で、高解像度の写真撮影や光学2倍望遠ズームが可能です。カメラコントロールにより、ズームや被写界深度などの操作に素早くアクセスできます。

③ 長く使える設計とバッテリー進化

最大22時間のビデオ再生が可能。6.1インチSuper Retina XDRディスプレイと航空宇宙産業レベルのアルミニウム、Ceramic Shield素材で耐久性も高められています。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、最新のiPhone 16をチェックしてみてください。

※価格は容量やスタイルによって異なる場合があります。