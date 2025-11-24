Amazonセール情報大紹介！ 第415回
【売切れ注意】iPhone 16 Plus（512GB）SIMフリーがセール価格で登場
2025年11月24日 00時05分更新
【Amazonブラックフライデー】iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリー登場！
Appleのスマートフォン「iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリー」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。
圧倒的な処理性能と長持ちバッテリー、大画面ならではの迫力ある表示体験が魅力のモデルです。参考価格184,800円のところ、12％オフの161,820円というお買い得価格で手に入ります。
iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリーの特徴
① A18チップ搭載とApple Intelligence
A18チップは、前世代のA16 Bionicチップから2世代進化。高性能で効率的な動作を実現し、写真やビデオの処理や高負荷のゲームも快適に動かせます。
② カメラコントロールで瞬撮
ズームや被写界深度などのカメラツールに素早くアクセスできる「カメラコントロール」機能を搭載。48MP Fusionカメラにより高解像度の写真撮影や光学2倍望遠でのズームも可能です。
③ 長く使える設計とバッテリー進化
最大27時間のビデオ再生に対応。航空宇宙産業レベルの丈夫なアルミニウムデザインと6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを採用し、耐久性と視認性を両立しています。Ceramic Shield素材により、画面も頑丈です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、最新のiPhone 16 Plusを手に入れてください。
※価格はモデルやスタイルによって異なる場合があります。
