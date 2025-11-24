【売切れ注意】iPhone 16 Plus（512GB）SIMフリーがセール価格で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー】iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリー登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリー」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。

圧倒的な処理性能と長持ちバッテリー、大画面ならではの迫力ある表示体験が魅力のモデルです。参考価格184,800円のところ、12％オフの161,820円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 16 Plus（512 GB）SIMフリーの特徴

① A18チップ搭載とApple Intelligence

A18チップは、前世代のA16 Bionicチップから2世代進化。高性能で効率的な動作を実現し、写真やビデオの処理や高負荷のゲームも快適に動かせます。

② カメラコントロールで瞬撮

ズームや被写界深度などのカメラツールに素早くアクセスできる「カメラコントロール」機能を搭載。48MP Fusionカメラにより高解像度の写真撮影や光学2倍望遠でのズームも可能です。

③ 長く使える設計とバッテリー進化

最大27時間のビデオ再生に対応。航空宇宙産業レベルの丈夫なアルミニウムデザインと6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを採用し、耐久性と視認性を両立しています。Ceramic Shield素材により、画面も頑丈です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、最新のiPhone 16 Plusを手に入れてください。

※価格はモデルやスタイルによって異なる場合があります。