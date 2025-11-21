Amazonセール情報大紹介！ 第413回
24,800円で手に入る！AirPods 4の快適ノイズキャンセリング体験【ブラックフライデー先行セール】
2025年11月21日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple AirPods 4 登場！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」（アクティブノイズキャンセリング搭載）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
再設計された本体とH2チップ搭載により、快適な装着感と高音質を両立。参考価格29,800円のところ、17％オフの24,800円というお買い得価格で手に入ります。
Apple AirPods 4 の特徴
① ノイズキャンセリングと適応型オーディオ
アクティブノイズキャンセリングで外部の雑音を低減。H2チップ搭載の適応型オーディオと外部音取り込みモードにより、周囲の音を把握しつつ音楽や通話に集中できます。
② 快適性の再設計と高音質
再設計で一日中快適に装着でき、安定性も向上。先進的なコンピュテーショナルオーディオで雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。
③ 魔法のような体験と新ケース
「Hey Siri」で曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが可能。充電ケースはワイヤレス充電対応で業界最小サイズです。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、5,000円お得な価格でAirPods 4を手に入れ、快適なオーディオ体験を始めてください。
※価格はスタイルによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第422回
トピックス【5,180円】マウスに疲れた人へ。親指だけで完結するトラックボールという選択肢をどうぞ
-
第421回
トピックス50型4Kレグザがここまで安くなるとは…22年モデル「50Z570L」が79,800円に／ブラックフライデー先行セール
-
第420回
トピックス【タイプカバー＆Office付き】2.1万円のSurface Go2(整備済み品)がAmazonで販売中／ブラックフライデー先行セール
-
第420回
トピックス仕事もゲームも快適！Dell 4KモニターがAmazon限定で39,980円／ブラックフライデー先行セール
-
第416回
トピックス【10万円が5万円に！】 Adobe CC Proが半額の51,000円（新規対象キャンペーン）／Amazonで販売中
-
第414回
トピックスブラックフライデー先取り！Apple Watch Series 10が1万円以上お得
-
第413回
トピックス【13%オフ！】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！／Amazonブラックフライデー先行セール
-
第412回
トピックス【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー
-
第412回
トピックス衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がブラックフライデー先行価格
-
第411回
トピックス【14％オフ】MacBook Air M4 13インチ (16GB／512GB) が手に入る！軽量＆高性能の最新モデル／Amazonブラックフライデー先行セール
- この連載の一覧へ