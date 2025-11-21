衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がブラックフライデー先行価格

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple iPad mini(A17 Pro)登場！

Appleの高性能タブレット「iPad mini（A17 Pro）」（128GB、Wi-Fiモデル）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

超ポータブルなボディに高性能チップを搭載。参考価格78,800円のところ、18％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。

Apple iPad mini(A17 Pro)の特徴

① 超高速のA17 Proチップを搭載

A17 Proチップはパワフルな処理能力を誇り、超高速グラフィックスもサクサク。Apple Intelligenceでタスクもスムーズにこなせます。

② 8.3インチLiquid Retinaディスプレイ

8.3インチのLiquid Retinaディスプレイは、P3広色域・True Tone・低反射率を備え、映像も文字も鮮やかに表示します。

③ 優れた携帯性と充実の機能

一日中使えるバッテリー、USB-Cポート、超高速Wi-Fi 6E対応。メモや書類への注釈も自由自在です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、1万円以上お得なiPad miniを手に入れ、超ポータブルなボディに詰まった高性能を体感してください。

※価格は容量やスタイル、パターンによって異なります。