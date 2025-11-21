Amazonセール情報大紹介！ 第412回
衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がブラックフライデー先行価格
2025年11月21日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple iPad mini(A17 Pro)登場！
Appleの高性能タブレット「iPad mini（A17 Pro）」（128GB、Wi-Fiモデル）が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
超ポータブルなボディに高性能チップを搭載。参考価格78,800円のところ、18％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。
Apple iPad mini(A17 Pro)の特徴
① 超高速のA17 Proチップを搭載
A17 Proチップはパワフルな処理能力を誇り、超高速グラフィックスもサクサク。Apple Intelligenceでタスクもスムーズにこなせます。
② 8.3インチLiquid Retinaディスプレイ
8.3インチのLiquid Retinaディスプレイは、P3広色域・True Tone・低反射率を備え、映像も文字も鮮やかに表示します。
③ 優れた携帯性と充実の機能
一日中使えるバッテリー、USB-Cポート、超高速Wi-Fi 6E対応。メモや書類への注釈も自由自在です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円以上お得なiPad miniを手に入れ、超ポータブルなボディに詰まった高性能を体感してください。
※価格は容量やスタイル、パターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第416回
トピックス【10万円が5万円に！】 Adobe CC Proが半額の51,000円（新規対象キャンペーン）／Amazonで販売中
-
第413回
トピックス【13%オフ！】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！／Amazonブラックフライデー先行セール
-
第412回
トピックス【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー
-
第411回
トピックス【14％オフ】MacBook Air M4 13インチ (16GB／512GB) が手に入る！軽量＆高性能の最新モデル／Amazonブラックフライデー先行セール
-
第411回
トピックスゲームも動画編集も快適！RTX 5070搭載ハイスペックPC「G TUNE DG」が特価
-
第410回
トピックス最大18時間バッテリー×爆速M4！Apple 2025 MacBook Air 13インチがブラックフライデー先行セール特価！
-
第410回
PCブラックフライデー目前にASUSノートPCがセール価格に突入！ Amazon限定モデルもあるよ
-
第410回
トピックス【ブラックフライデー先行セール】Fire HD 10インチ タブレットが45%オフの10,980円
-
第409回
トピックス今すぐ手に入れたい！ イラスト制作の最強タブレット、ワコム Cintiq 22が驚きの特別価格【35%オフ】
-
第409回
トピックス最新MacBook Air M4 (24GB／512GB) 、AppleCare+付きで12％オフ！軽量＆高速の最強セット／Amazonブラックフライデー先行セール
- この連載の一覧へ