Amazonセール情報大紹介！ 第413回

【13%オフ！】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！／Amazonブラックフライデー先行セール

2025年11月21日 11時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！

　AppleのM4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

　16GBメモリと512GB SSDストレージを搭載したモデルが参考価格194,800円のところ、13％オフの169,800円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでApple 2025 MacBook Air M4 13インチを入手

Apple 2025 MacBook Air M4 13インチの特徴

① M4チップ搭載

　M4チップ（10コアCPU・10コアGPU）を搭載。高速な処理能力で幅広い作業に対応します。

② 13.6インチLiquid Retinaディスプレイとオーディオ

　13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色に対応。12MPセンターフレームカメラ、3つのマイク、空間オーディオ対応の4つのスピーカーで映像と音を楽しめます。

③ バッテリーと接続性

　最大18時間駆動可能なバッテリーを搭載。Thunderbolt 4ポート×2、MagSafe充電ポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続が可能です。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に最新のMacBook Air 13インチをチェックしてください。

　※価格は容量やスタイル、パターンによって変動します。

アマゾンでApple 2025 MacBook Air M4 13インチを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

