【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー
2025年11月21日
【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セット登場！
Apple 11インチ iPad Air（M3）1TBが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。AppleCare+（2年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。
参考価格198,436円のところ、11％オフの176,600円というお買い得価格で手に入ります。
Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セットの特徴
① Apple M3チップ搭載でパフォーマンス向上
最新のApple M3チップを搭載。Liquid Retinaディスプレイと12MPフロント／バックカメラにより、高い処理能力と美しい映像体験を提供します。
② 大容量1TB SSDストレージ
1TBの大容量ストレージを搭載し、写真や動画、アプリ、資料などもストレスなく管理可能です。Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリーも備えています。
③ 安心の長期保証
2年延長保証 AppleCare+が付属し、万が一の故障や損傷にも対応。安心して長く使用できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、高性能iPad AirとAppleCare+をセットで手に入れて、仕事やクリエイティブ作業を快適に行いましょう。
※カラーや容量、スタイルによって価格は変動します。
