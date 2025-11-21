【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セット登場！

Apple 11インチ iPad Air（M3）1TBが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。AppleCare+（2年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。

参考価格198,436円のところ、11％オフの176,600円というお買い得価格で手に入ります。

Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セットの特徴

① Apple M3チップ搭載でパフォーマンス向上

最新のApple M3チップを搭載。Liquid Retinaディスプレイと12MPフロント／バックカメラにより、高い処理能力と美しい映像体験を提供します。

② 大容量1TB SSDストレージ

1TBの大容量ストレージを搭載し、写真や動画、アプリ、資料などもストレスなく管理可能です。Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリーも備えています。

③ 安心の長期保証

2年延長保証 AppleCare+が付属し、万が一の故障や損傷にも対応。安心して長く使用できます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、高性能iPad AirとAppleCare+をセットで手に入れて、仕事やクリエイティブ作業を快適に行いましょう。

※カラーや容量、スタイルによって価格は変動します。