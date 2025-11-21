このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第412回

【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セット登場！

　Apple 11インチ iPad Air（M3）1TBが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。AppleCare+（2年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。

　参考価格198,436円のところ、11％オフの176,600円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでApple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セットを入手

Apple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セットの特徴

① Apple M3チップ搭載でパフォーマンス向上

　最新のApple M3チップを搭載。Liquid Retinaディスプレイと12MPフロント／バックカメラにより、高い処理能力と美しい映像体験を提供します。

② 大容量1TB SSDストレージ

　1TBの大容量ストレージを搭載し、写真や動画、アプリ、資料などもストレスなく管理可能です。Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリーも備えています。

③ 安心の長期保証

　2年延長保証 AppleCare+が付属し、万が一の故障や損傷にも対応。安心して長く使用できます。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、高性能iPad AirとAppleCare+をセットで手に入れて、仕事やクリエイティブ作業を快適に行いましょう。

　※カラーや容量、スタイルによって価格は変動します。

アマゾンでApple 11インチ iPad Air（M3）1TB＋AppleCare+（2年延長保証）セットを入手

