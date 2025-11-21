Amazonセール情報大紹介！ 第411回
【14％オフ】MacBook Air M4 13インチ (16GB／512GB) が手に入る！軽量＆高性能の最新モデル／Amazonブラックフライデー先行セール
2025年11月21日 10時00分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】MacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セット登場！
Apple 2025年モデルのMacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。軽量ボディで外出先でも快適、さらにAppleCare+（3年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。
参考価格221,891円のところ、14％オフの190,800円というお買い得価格で手に入ります。
MacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットの特徴
① パワフルなM4チップ搭載
M4チップは、8コア／10コアGPU構成のモデルがあり、複数のアプリや大量のブラウザタブもサクサク動作。動画編集や写真加工も快適に行えます。ファンレス設計で静かに使えるのもポイントです。
② 軽量＆持ち運びに便利
約1.2kgと軽量で、カバンに入れても負担になりません。バッテリーも一日中外で作業できる安心感があります。
③ 13.6インチLiquid Retinaディスプレイ＆Apple Intelligence対応
発色が美しく、文字や映像もくっきり。動画編集や写真加工にも最適です。Apple Intelligenceにより、検索や要約などの作業も快適に行えます。
お買い得価格で手に入る！
最新のMacBook Airと安心の長期保証をセットで、この機会にぜひ手に入れましょう。
※価格はスタイルやパターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
