Amazonセール情報大紹介！ 第411回

【14％オフ】MacBook Air M4 13インチ (16GB／512GB) が手に入る！軽量＆高性能の最新モデル／Amazonブラックフライデー先行セール

2025年11月21日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデー先行セール】MacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セット登場！

　Apple 2025年モデルのMacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。軽量ボディで外出先でも快適、さらにAppleCare+（3年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。

　参考価格221,891円のところ、14％オフの190,800円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでMacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットを入手

MacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットの特徴

① パワフルなM4チップ搭載

　M4チップは、8コア／10コアGPU構成のモデルがあり、複数のアプリや大量のブラウザタブもサクサク動作。動画編集や写真加工も快適に行えます。ファンレス設計で静かに使えるのもポイントです。

② 軽量＆持ち運びに便利

　約1.2kgと軽量で、カバンに入れても負担になりません。バッテリーも一日中外で作業できる安心感があります。

③ 13.6インチLiquid Retinaディスプレイ＆Apple Intelligence対応

　発色が美しく、文字や映像もくっきり。動画編集や写真加工にも最適です。Apple Intelligenceにより、検索や要約などの作業も快適に行えます。

お買い得価格で手に入る！

　最新のMacBook Airと安心の長期保証をセットで、この機会にぜひ手に入れましょう。

　※価格はスタイルやパターンによって異なります。

アマゾンでMacBook Air M4チップ 13インチ (16GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットを入手

