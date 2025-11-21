Amazonセール情報大紹介！ 第410回
最大18時間バッテリー×爆速M4！Apple 2025 MacBook Air 13インチがブラックフライデー先行セール特価！
2025年11月21日 01時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー先行セール】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ（24GB／512GB）登場！
Appleの最新M4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、ブラックフライデー先行セールに登場しました。
参考価格224,800円のところ、11％オフの199,800円というお買い得価格で手に入ります。
Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ（24GB／512GB）の特徴
① 圧倒的パフォーマンスのM4チップ
M4チップ（10コアCPU／10コアGPU）を搭載し、複数のアプリを同時に開いても動作はスムーズ。動画編集やクリエイティブ作業も快適にこなせます。Apple Intelligence設計で、どこでも思いのままに作業やエンタメを楽しめます。
② 長時間バッテリー＆美麗13.6インチディスプレイ
電源に接続しなくても最大18時間使用可能。13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色対応で、写真やビデオも豊かなコントラストとシャープな画質で表示されます。
③ 高性能カメラ＆豊富な接続オプション
12MPセンターフレームカメラ、空間オーディオ対応4スピーカーで映像も音もクリア。Thunderbolt 4×2、MagSafe、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3対応で、最大2台の外部ディスプレイ接続も可能です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に最新の高性能MacBook Airを手に入れましょう。
※価格はスタイルやパターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第410回
PCブラックフライデー目前にASUSノートPCがセール価格に突入！ Amazon限定モデルもあるよ
-
第409回
トピックス今すぐ手に入れたい！ イラスト制作の最強タブレット、ワコム Cintiq 22が驚きの特別価格【35%オフ】
-
第408回
PCAmazonブラックフライデー、デスクトップPCが先行セール中！
-
第407回
トピックス【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン
-
第406回
トピックスGoogle TV搭載でNetflixも即起動！ Ankerのモバイルレーザープロジェクターが33％オフ
-
第405回
トピックス【23%オフ】Surface Pro 第11世代＋ペン付きキーボードが220,220円！ AI搭載で作業効率爆上げ
-
第404回
トピックスSwitch 2も快適！ 800MB/s高速SamsungマイクロSD Expressカードが特価
-
第403回
トピックス「水だけで焼ける!?」ヘルシオが39,800円に！ヘルシーで驚きのオーブン料理
-
第402回
トピックスWセンサー付きセラミックヒーターが7,200円！ 即暖＆節電の冬支度
-
第401回
トピックス【16%オフ！】PC収納もスッキリ！ エレコムの19Lスクエアバックパックが4,200円
- この連載の一覧へ