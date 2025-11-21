Amazonセール情報大紹介！ 第409回
最新MacBook Air M4 (24GB／512GB) 、AppleCare+付きで12％オフ！軽量＆高速の最強セット／Amazonブラックフライデー先行セール
2025年11月21日 07時00分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】MacBook Air M4チップ (24GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セット登場！
最新チップM4を搭載したMacBook Air 13インチが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。軽量ボディで外出先でも快適、さらにAppleCare+（3年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。
参考価格251,891円のところ、12％オフの220,800円というお買い得価格で手に入ります。
MacBook Air M4チップ (24GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットの特徴
① 圧倒的なパフォーマンス
M4チップ（10コアGPU）搭載で、Apple Intelligenceのために設計された高性能モデル。24GBのユニファイドメモリと512GB SSDストレージにより、複数アプリや重めの作業もスムーズにこなせます。
② 高性能ディスプレイとカメラ
13.6インチ Liquid Retinaディスプレイで鮮やかな映像を表示。12MPセンターフレームカメラに対応しており、ビデオ会議やオンライン授業もクリアな画質で利用できます。
③ 携帯性と長期保証
軽量ボディで持ち運びやすく、バッテリーも1日中持続。外出先での作業も安心です。さらに3年延長保証AppleCare+付きで、長く快適に使用できます。
お買い得価格で手に入る！
最新のMacBook Airと安心の長期保証をセットで、この機会にぜひ手に入れましょう。
※価格はスタイルやパターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
