最新MacBook Air M4 (24GB／512GB) 、AppleCare+付きで12％オフ！軽量＆高速の最強セット／Amazonブラックフライデー先行セール

【Amazonブラックフライデー先行セール】MacBook Air M4チップ (24GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セット登場！

最新チップM4を搭載したMacBook Air 13インチが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。軽量ボディで外出先でも快適、さらにAppleCare+（3年延長保証）付きで、安心して長く使えるセットです。

参考価格251,891円のところ、12％オフの220,800円というお買い得価格で手に入ります。

MacBook Air M4チップ (24GB／512GB) とAppleCare+（3年延長保証）セットの特徴

① 圧倒的なパフォーマンス

M4チップ（10コアGPU）搭載で、Apple Intelligenceのために設計された高性能モデル。24GBのユニファイドメモリと512GB SSDストレージにより、複数アプリや重めの作業もスムーズにこなせます。

② 高性能ディスプレイとカメラ

13.6インチ Liquid Retinaディスプレイで鮮やかな映像を表示。12MPセンターフレームカメラに対応しており、ビデオ会議やオンライン授業もクリアな画質で利用できます。

③ 携帯性と長期保証

軽量ボディで持ち運びやすく、バッテリーも1日中持続。外出先での作業も安心です。さらに3年延長保証AppleCare+付きで、長く快適に使用できます。

お買い得価格で手に入る！

最新のMacBook Airと安心の長期保証をセットで、この機会にぜひ手に入れましょう。

※価格はスタイルやパターンによって異なります。