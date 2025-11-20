Google TV搭載でNetflixも即起動！ Ankerのモバイルレーザープロジェクターが33％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Anker Nebula Capsule 3 Laser 登場！

映像美、操作性、携帯性のすべてが進化したAnker Nebulaのモバイルプロジェクター「Capsule 3 Laser」が、Amazonタイムセールに登場しました。

レーザー光源による明るく鮮やかなフルHD映像に加え、Google TV搭載で10,000以上のアプリに対応。参考価格119,900円のところ、33％オフの79,900円という大幅割引価格で手に入ります。

Anker Nebula Capsule 3 Laser の特徴

① レーザー光源による圧倒的な映像美

レーザー光源ならではの明るく鮮やかな色彩を実現。細部までクリアなフルHD映像を、最大120インチの大画面で楽しめます。

② Google TVでアプリが自由自在

Google TVを搭載し、Netflix、Prime Video、YouTubeなど、10,000以上のアプリを自由にダウンロード可能。リモコンのボタン1つでNetflixをすぐに起動できるなど、操作も非常に簡単です。

③ 究極の携帯性と簡単セットアップ

500ml缶ほどのサイズ（約950g）でバッテリー内蔵。ケーブルなしで約2.5時間の連続再生が可能です。さらに、自動台形補正とオートフォーカス機能により、設置場所を変えてもすぐに最適な画面で楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

4万円もお得なこの機会に、高画質なレーザー光源プロジェクターを手に入れ、おうち時間やアウトドアを最高のエンターテイメント空間に変えましょう。