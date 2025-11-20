Amazonセール情報大紹介！ 第406回
Google TV搭載でNetflixも即起動！ Ankerのモバイルレーザープロジェクターが33％オフ
2025年11月20日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Anker Nebula Capsule 3 Laser 登場！
映像美、操作性、携帯性のすべてが進化したAnker Nebulaのモバイルプロジェクター「Capsule 3 Laser」が、Amazonタイムセールに登場しました。
レーザー光源による明るく鮮やかなフルHD映像に加え、Google TV搭載で10,000以上のアプリに対応。参考価格119,900円のところ、33％オフの79,900円という大幅割引価格で手に入ります。
Anker Nebula Capsule 3 Laser の特徴
① レーザー光源による圧倒的な映像美
レーザー光源ならではの明るく鮮やかな色彩を実現。細部までクリアなフルHD映像を、最大120インチの大画面で楽しめます。
② Google TVでアプリが自由自在
Google TVを搭載し、Netflix、Prime Video、YouTubeなど、10,000以上のアプリを自由にダウンロード可能。リモコンのボタン1つでNetflixをすぐに起動できるなど、操作も非常に簡単です。
③ 究極の携帯性と簡単セットアップ
500ml缶ほどのサイズ（約950g）でバッテリー内蔵。ケーブルなしで約2.5時間の連続再生が可能です。さらに、自動台形補正とオートフォーカス機能により、設置場所を変えてもすぐに最適な画面で楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
4万円もお得なこの機会に、高画質なレーザー光源プロジェクターを手に入れ、おうち時間やアウトドアを最高のエンターテイメント空間に変えましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第407回
トピックス【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン
-
第405回
トピックス【23%オフ】Surface Pro 第11世代＋ペン付きキーボードが220,220円！ AI搭載で作業効率爆上げ
-
第404回
トピックスSwitch 2も快適！ 800MB/s高速SamsungマイクロSD Expressカードが特価
-
第403回
トピックス「水だけで焼ける!?」ヘルシオが39,800円に！ヘルシーで驚きのオーブン料理
-
第402回
トピックスWセンサー付きセラミックヒーターが7,200円！ 即暖＆節電の冬支度
-
第401回
トピックス【16%オフ！】PC収納もスッキリ！ エレコムの19Lスクエアバックパックが4,200円
-
第400回
トピックス仕事もゲームも快適！Dell 4KモニターがAmazon限定で39,980円
-
第399回
トピックス【32%オフ！】スニーカーのような履き心地の本革ビジネスシューズが5,980円
-
第398回
トピックス乾燥やウイルスをまとめて対策！シャープのハイグレード加湿空気清浄機が20％オフ
-
第397回
トピックスWidevine L1対応！PHILIPS 10インチタブレット T7315 がサクサク快適＆超特価
- この連載の一覧へ