Amazonセール情報大紹介！ 第406回

Google TV搭載でNetflixも即起動！ Ankerのモバイルレーザープロジェクターが33％オフ

2025年11月20日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【タイムセール】Anker Nebula Capsule 3 Laser 登場！

　映像美、操作性、携帯性のすべてが進化したAnker Nebulaのモバイルプロジェクター「Capsule 3 Laser」が、Amazonタイムセールに登場しました。

　レーザー光源による明るく鮮やかなフルHD映像に加え、Google TV搭載で10,000以上のアプリに対応。参考価格119,900円のところ、33％オフの79,900円という大幅割引価格で手に入ります。

アマゾンでAnker Nebula Capsule 3 Laser を入手

Anker Nebula Capsule 3 Laser の特徴

① レーザー光源による圧倒的な映像美

　レーザー光源ならではの明るく鮮やかな色彩を実現。細部までクリアなフルHD映像を、最大120インチの大画面で楽しめます。

② Google TVでアプリが自由自在

　Google TVを搭載し、Netflix、Prime Video、YouTubeなど、10,000以上のアプリを自由にダウンロード可能。リモコンのボタン1つでNetflixをすぐに起動できるなど、操作も非常に簡単です。

③ 究極の携帯性と簡単セットアップ

　500ml缶ほどのサイズ（約950g）でバッテリー内蔵。ケーブルなしで約2.5時間の連続再生が可能です。さらに、自動台形補正とオートフォーカス機能により、設置場所を変えてもすぐに最適な画面で楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

　4万円もお得なこの機会に、高画質なレーザー光源プロジェクターを手に入れ、おうち時間やアウトドアを最高のエンターテイメント空間に変えましょう。

アマゾンでAnker Nebula Capsule 3 Laser を入手

