Amazonセール情報大紹介！ 第405回
【23%オフ】Surface Pro 第11世代＋ペン付きキーボードが220,220円！ AI搭載で作業効率爆上げ
2025年11月20日 13時00分更新
【タイムセール】Surface Pro 第11世代 13インチ 16GB/512GB＋キーボードセット 登場！
Microsoft（マイクロソフト）の「Surface Pro 第11世代＋キーボードセット」が、Amazonタイムセールに登場しました。
最新のSnapdragon X Plusを搭載したCopilot+ PC本体に、ペンを収納・充電できるキーボード（スリム ペン付き）がセットで、参考価格286,000円のところ、23％オフの220,220円という大幅割引価格で手に入ります。
Surface Pro 第11世代 13インチ 16GB/512GB＋キーボードセット の特徴
① 高速AI機能とパフォーマンス
Snapdragon X PlusプロセッサとQualcomm Hexagon NPUを搭載し、AIによる高速パフォーマンスを実現。Copilot機能で、作業効率も格段に向上します。
② 柔軟な2in1とペン統合
独自のキックスタンドで、タブレットからノートPC、さらにはスケッチブックのような形にも自在に変形可能。付属のキーボードには、Surface スリムペン（第2世代）用の収納トレイがあり、ペンを格納すると充電が可能です。また、Copilotキーを備えており、AI機能へのアクセスもスムーズに行えます。
③ 映画館のような映像とサウンド
13インチ PixelSense Flow タッチスクリーン（2880×1920）により高解像度表示を実現。Dolby Atmos 搭載ステレオスピーカーで、臨場感のあるサウンド体験を楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
6万円以上お得なこの機会に、最新AI機能とプレミアムデザインを備えたSurface Pro 第11世代セットを手に入れましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
