「水だけで焼ける!?」ヘルシオが39,800円に！ヘルシーで驚きのオーブン料理

【タイムセール】シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-B登場！

家庭で本格的なオーブン料理を手軽に楽しめる、高性能モデル「シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-B」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

参考価格47,800円のところ、17％オフの39,800円という4万円を切る特別価格で手に入ります。

シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-Bの特徴

① 水で焼く！過熱水蒸気調理

過熱水蒸気は一般のオーブン加熱の約8倍の熱量を持ち、食材の脂や塩分を抑えつつ、ヘルシーに調理できます。

② 手間なしの自動調理機能

角皿に食材を置くだけで、火加減も加熱時間も自動で調整。どの食材もほどよく焼き上がるため、一度で晩ごはんのおかずが完成します。

③ 30Lの大容量・2段調理対応

30Lの大容量と2段熱風コンベクションにより、パンやお菓子もムラなく焼き上げます。また、買ってきたパンや惣菜を「作りたての味」に復元できるあたため機能も搭載しています。

お買い得価格で手に入る！

1万円近くお得なこのタイミングで、ヘルシー調理が可能なウォーターオーブンを導入しましょう。操作は簡単で、スタイリッシュなデザインも魅力。忙しい毎日でも、手軽に健康的で美味しい料理を楽しめます。

※価格は構成やタイミングによって異なる場合があります。