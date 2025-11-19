Amazonセール情報大紹介！ 第403回
「水だけで焼ける!?」ヘルシオが39,800円に！ヘルシーで驚きのオーブン料理
2025年11月19日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-B登場！
家庭で本格的なオーブン料理を手軽に楽しめる、高性能モデル「シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-B」が、Amazonのタイムセールに登場しました。
参考価格47,800円のところ、17％オフの39,800円という4万円を切る特別価格で手に入ります。
シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-Bの特徴
① 水で焼く！過熱水蒸気調理
過熱水蒸気は一般のオーブン加熱の約8倍の熱量を持ち、食材の脂や塩分を抑えつつ、ヘルシーに調理できます。
② 手間なしの自動調理機能
角皿に食材を置くだけで、火加減も加熱時間も自動で調整。どの食材もほどよく焼き上がるため、一度で晩ごはんのおかずが完成します。
③ 30Lの大容量・2段調理対応
30Lの大容量と2段熱風コンベクションにより、パンやお菓子もムラなく焼き上げます。また、買ってきたパンや惣菜を「作りたての味」に復元できるあたため機能も搭載しています。
お買い得価格で手に入る！
1万円近くお得なこのタイミングで、ヘルシー調理が可能なウォーターオーブンを導入しましょう。操作は簡単で、スタイリッシュなデザインも魅力。忙しい毎日でも、手軽に健康的で美味しい料理を楽しめます。
※価格は構成やタイミングによって異なる場合があります。
