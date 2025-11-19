【38%オフ】座るだけで暖かい！「腰を包む毛布クッション」で快適なデスクワークを！年末年始のリラックスタイムにも◎

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

腰を包む座れる毛布クッションが38%オフ！

いつもの椅子にセットするだけでまるであったかソファーコジットの腰を包む座れる毛布クッションが38%OFFの2,702円で手に入ります。

暖房だけでは冷えが気になるときに、腰回りをふんわり包んでくれるあったかクッションは心強い味方です。この機会にチェックしてみましょう。

ふわふわ毛布で包み込んで腰・背中ぬくぬく

座れる毛布クッションは、内側にはふわふわのシープ調ボア生地をたっぷり使用し、腰から背中までやさしく包み込んでくれます。

背もたれとアーム部分には体温を反射するアルミコーティング生地を採用し、暖かさをしっかりキープ。

さらに座面には、同厚のポリエステルわたより約1.4倍暖かい「シンサレート」を使用しています。

シンサレートは、細かな繊維が複雑に重なり合う構造で、多くの空気を含むことで優れた保温性を発揮してくれるのが特長です。

いつもの椅子にセットするだけ！そのままの使用も◎

お手持ちのひもを通して椅子などに固定できるループ付きなので、ずれにくく安定して座れます。

リビングや和室などで、床置きして座椅子のようにも使えます。

こたつの隙間風をガード

こたつでの使用時は腰回りをすっぽり包み込み、すきま風による冷えも防いでくれます。

カラーバリエーションが豊富

ベージュ・ダークブラウン・ワイン・カーキの4色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお好みの色を選べます。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

サイズ・素材

・サイズ：幅58×奥行39×高さ39cm

・本体素材：ポリエステル（背面・側面：アルミ蒸着シート貼り）、中わた：ポリエステル、クッション材：ポリエチレン

・商品の重量：0.85 キログラム

まとめ

参考価格：4,378円

現在の価格：2,702円［38%OFF］

ふわふわのボア素材とシンサレートによって暖かさをしっかりキープしてくれるコジットの腰を包む座れる毛布クッションは、冬のデスクワークやリビング時間の冷え対策に役立ちます。

気になる方はチェックしてみましょう！