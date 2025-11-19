Amazonセール情報大紹介！ 第400回
仕事もゲームも快適！Dell 4KモニターがAmazon限定で39,980円
2025年11月19日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】【Amazon限定】Dell 27インチ 4Kモニター「S2725QC-A」登場！
仕事もゲームも最高画質で楽しめる、Dell（デル）のAmazon.co.jp限定4Kモニター「S2725QC-A」（27インチ）が、Amazonのタイムセールに登場しました。
4K解像度、120Hz高速表示、さらにUSB Type-C接続による65W給電機能を搭載。参考価格50,800円のところ、21％オフの39,980円という4万円を切る破格の価格で手に入ります。
【Amazon限定】Dell 27インチ 4Kモニター「S2725QC-A」の特徴
① 4K高画質とゲーム性能の両立
IPSパネルによる鮮やかな4Kビジュアル（sRGB 99%）に加え、120Hzのリフレッシュレートと4msの応答速度、FreeSync Premium対応で、ゲームでも滑らかな映像を楽しめます。
② USB-C 1本でスマートな接続
USB-Cポートを搭載し、対応ノートPCでは、Type-Cケーブル（最大65W給電）1本で映像出力と給電が可能。ケーブルを減らしてデスクをスッキリ整頓できます。
③ 目に優しい設計
TÜV Rheinlandの4つ星Eye Comfort認証を取得。ComfortView Plus機能により、色精度を保ちながらブルーライトを35%以下に抑制します。5Wデュアルスピーカー内蔵で音も快適です。
お買い得価格で手に入る！
高機能4Kモニターを4万円以下で手に入れ、仕事も趣味も快適な環境を構築できます。
