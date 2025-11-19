このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第394回

【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツが34%OFF！普段使いも◎

2025年11月19日 14時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで THE NORTH FACEのFirefly Bootieを入手

THE NORTH FACEの難燃防寒ブーツが34%オフ！

　冬のキャンプやアウトドアにぴったりの難燃防寒ブーツが今日もセール中！

　THE NORTH FACEのFirefly Bootie（28.0cm）が34%OFFの11,352円で手に入ります。

　キャンプシーンの快適性を追求した高機能ブーティですが、普段のウォーキングでも足元をおしゃれかつ暖かく過ごせます。この機会にぜひチェックしてみてください。

　※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

キャンプシーンの快適性を追求した高機能ブーツ Firefly Bootie

　THE NORTH FACEのFirefly Bootieは、高い難燃性を発揮する特殊なナイロンクロスを使用。着火すると放たれるごく微量のガスが燃焼部分の酸素を瞬時に奪い、無酸素状態にすることで自己消火を促進します。

　また、着火部は炭化されることで、繊維の溶解物による火傷のリスクを軽減します。

　ライニング（裏地）には、リサイクル素材を使用したボアフリースを採用。素足でも快適な履き心地を実現しています。

　ソールユニットは、ぬかるんだ地面での着用シーンが想定され、アッパー部分に泥が付きにくい高さに設計されるなど、キャンプシーンでの快適性に特化した設計になっています。

　日常使いもしやすいデザイン性の高さもありますが、機能性・耐久性にとても優れているところが魅力的です。

アマゾンで THE NORTH FACEのFirefly Bootieを入手

豊富なサイズ展開

　サイズ展開が豊富で、男女問わず着用可能です。

　さらに、キッズモデルも用意されており、親子や家族でおそろいコーデを楽しめます。

　※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

まとめ

参考価格：17,200円

現在の価格：11,352円［34%OFF］

　耐久性と機能性に優れた難燃仕様のTHE NORTH FACEのFirefly Bootieは、幅広いシーンで活躍します。気になる方はチェックしてみましょう！

アマゾンで THE NORTH FACEのFirefly Bootieを入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

