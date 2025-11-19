【32%オフ！】スニーカーのような履き心地の本革ビジネスシューズが5,980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】アシックス商事 TEXCY LUXE（テクシーリュクス）本革ビジネスシューズ TU-7774登場！

アシックス商事が開発する「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」の本革ビジネスシューズ「TU-7774」が、Amazonセールに登場しました。

毎日の通勤や外回りを快適にするこの本革シューズが、参考価格8,800円のところ、32％オフの5,980円というお買い得価格で手に入ります。

アシックス商事 TEXCY LUXE（テクシーリュクス）本革ビジネスシューズ TU-7774の特徴

① 驚異的な軽量性でスニーカー感覚

アッパーにはソフトな牛革を採用。長時間の歩行や立ち仕事でも足への負担が少なく、スニーカーのような履き心地を実現しています。

② 安心の耐久性

アウトソールのかかと部分には耐摩耗ラバーを使用。手頃な価格ながら耐久性にも優れ、毎日ガンガン使いたいビジネスマンに最適です。

③ 足にフィットする設計とスムーズな着脱

立体成型のカップインナーソールが足裏にしっかりフィットし、クッション性を向上。さらに、伸縮性のあるサイドゴア（商品によっては非搭載）により、靴の脱ぎ履きもスムーズに行えます。フィット感と履きやすさを両立した、忙しいビジネスマンのための設計です。

お買い得価格で手に入る！

最高のコスパと履き心地を持つビジネスシューズを、この機会にぜひ手に入れてください！

※価格はサイズやカラーによって異なります。ご購入前に必ずご確認ください。