【3.1万円】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得に販売中

【セール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
仕事も学習もこれ1本で完璧！最新版「Microsoft Office Home 2024（永続版）」カード版が、Amazonで販売中です。以前より割引販売中でしたが、11月19日9時現在も継続中！
Word、Excel、PowerPoint、OneNoteの2024バージョンを、Windows・Macの2台のPCで永続的に利用可能。参考価格34,477円で、現在9％OFFの31,527円というお買い得価格で手に入ります。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の特徴
① 永続ライセンスで追加費用ゼロ
一度購入すればずっと使える永続版（サポート期間は2029年10月9日まで）。2台のPCで同時利用可能なので、仕事用と自宅用でも安心です。
② Excelの新機能で作業効率アップ
画像を簡単に挿入できる「IMAGE関数」や、パフォーマンスチェック機能など、Excelの作業がさらにスムーズに。毎日の業務効率がぐっと上がります。
③ Word・PowerPointの使いやすさが進化
アクセシビリティ対応ツールが一か所にまとまっており、誰でも使いやすい文書作成が可能。PowerPointでは動画や音声に字幕を追加でき、わかりやすい資料作りが簡単です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
PCソフトカテゴリのベストセラー1位のOfficeを、このお得な価格で手に入れるチャンスは見逃せません！
※この商品は返品不可です。
※Office2021やOffice2019、Microsoft 365との併用はできません。
