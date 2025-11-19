Amazonセール情報大紹介！ 第397回
Widevine L1対応！PHILIPS 10インチタブレット T7315 がサクサク快適＆超特価
2025年11月19日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315登場！
最新のAndroid 15を搭載したPHILIPSの10.1インチタブレット「T7315」が、Amazonタイムセールに登場しました。
学習からエンタメ、ビジネスまで幅広く対応するこのモデルが、参考価格27,980円のところ、37％オフの17,584円というお買い得価格で手に入ります。
【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315の特徴
① 最新OSと高速90Hzディスプレイ
最新のAndroid 15と8コアCPU（Unisoc T615）を搭載。さらに10.1インチのIPSディスプレイは90Hzの高リフレッシュレートに対応しており、日常操作やゲームも滑らかに動作します。
② 高画質視聴と大容量メモリ
Widevine L1認証取得で、Prime VideoなどをフルHD画質でストリーミング可能。メモリは12GB（仮想メモリ含む）、ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大1TBまで拡張可能。アプリや動画もたっぷり保存できます。
③ 長時間駆動と安心機能
6000mAhの大容量バッテリーで、動画視聴も約9～12時間可能。顔認証やGPS、ブルーライト軽減のアイケアモードを搭載し、お子様からビジネスまで安心して使用できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円以上お得な価格で手に入るPHILIPSの高性能タブレットを、ぜひご検討ください。
※PD18W急速充電対応の充電器は別売りです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第398回
トピックス乾燥やウイルスをまとめて対策！シャープのハイグレード加湿空気清浄機が20％オフ
-
第396回
トピックス掃除の結果を数値で見える化！Dyson自動調整クリーナーが40％オフ
-
第395回
トピックス【38%オフ】座るだけで暖かい！「腰を包む毛布クッション」で快適なデスクワークを！年末年始のリラックスタイムにも◎
-
第394回
トピックス「この性能で6,490円？」Anker最強コスパSoundcore P40iがまさかの特価登場
-
第394回
トピックス【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツが34%OFF！普段使いも◎
-
第393回
トピックス【3.1万円】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得に販売中
-
第392回
トピックス【ついに2.1万円！】タイプカバー付きSurface Go2(整備済み品)がAmazonでさらに値下／MS Office 2024付き
-
第387回
トピックスカスタム自在＆耐荷重135kg！ ルミナススチールラックがセールでお得
-
第386回
トピックス【55%オフ】キャンプも防災も両方カバー！ DELTA 3＋ソーラーパネルが破格の82,170円
-
第386回
トピックス1台4役で使える！全身の冷え対策に「北国のこたつ」多機能ヒーター【25%オフ】
- この連載の一覧へ