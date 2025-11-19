Amazonセール情報大紹介！ 第398回
乾燥やウイルスをまとめて対策！シャープのハイグレード加湿空気清浄機が20％オフ
2025年11月19日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】シャープ 加湿 空気清浄機 KI-SX75-T登場！
シャープのハイグレード加湿空気清浄機「KI-SX75-T」が、Amazonのタイムセールに登場しました。
プラズマクラスター NEXT（50000）を搭載し、フィルター自動掃除機能で手間なく高性能を維持。参考価格58,800円のところ、20％オフの46,800円というお買い得価格で手に入ります。
シャープ 加湿 空気清浄機 KI-SX75-Tの特徴
① 最高濃度プラズマクラスターで徹底浄化
自然界を上回る高濃度イオン「プラズマクラスター NEXT」が空気をしっかり浄化。浮遊ウイルスや付着ウイルス、花粉アレル物質の作用を抑制します。
② AI＆自動掃除でラクラクお手入れ
プレフィルター自動掃除機能でホコリを取り除き、集じん性能を維持。クラウドAIと連携し、使用状況に合わせて運転を最適化します。
③ 大容量加湿＆広い適用床面積
最大加湿量900mL/hで、乾燥が気になる季節でも快適。18畳まで対応可能な広いリビングも、しっかり加湿します。PM2.5の濃度も色と数値で確認できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、高性能・低メンテナンスのシャープ空気清浄機をお得にゲットしてください。
※価格はモデルやスタイルにより異なる場合があります。
