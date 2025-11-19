Amazonセール情報大紹介！ 第396回
掃除の結果を数値で見える化！Dyson自動調整クリーナーが40％オフ
2025年11月19日 18時00分更新
【タイムセール】Dyson 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）登場！
目に見えないホコリも逃さない、Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」が、Amazonタイムセールに登場しました。
独自の光で微細なゴミを浮かび上がらせ、ピエゾセンサーがゴミの量とサイズを検知して吸引力を自動調整する、ダイソンの高機能スリムモデルです。参考価格81,500円のところ、40％オフの48,500円で手に入ります。
Dyson 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）の特徴
① ゴミを光で可視化＆吸引力を自動調整
Fluffy Opticクリーナーヘッドの光で微細なホコリまで床から浮かび上がらせ、吸引口のピエゾセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整。掃除の効果は液晶ディスプレイに数値でリアルタイム表示されます。
② 高性能HEPAフィルターで排気を浄化
5段階のゴミ捕集システムにより、0.1ミクロンの微細な粒子も99.99％捕集。浄化された空気を排出します。
③ 多彩なツールで家中をパワフルに掃除
床から天井までこれ1台で対応可能。ツールを付け替えるだけで、手の届きにくい場所や布団・ソファの掃除も効率的に行えます。
お買い得価格で手に入る！
3万円以上お得なこの機会に、Dysonのインテリジェント掃除機で効率的で快適な掃除を始めましょう。
※価格はモデルや仕様により異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
