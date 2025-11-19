Amazonセール情報大紹介！ 第394回
「この性能で6,490円？」Anker最強コスパSoundcore P40iがまさかの特価登場
2025年11月19日 13時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】完全ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40i登場！
1万円以下の価格帯ながら、ハイスペックなノイズキャンセリングと長時間再生を備えた「Soundcore P40i」が、Amazonのタイムセールに登場しました。
最大60時間の再生と、周囲の騒音に合わせてノイズキャンセリングを自動調整する「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」を搭載。参考価格7,990円のところ、19％オフの6,490円で手に入ります。
完全ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40iの特徴
① ウルトラノイズキャンセリング 2.0
周囲の環境ノイズを検知し、最適なノイズキャンセリングに自動で切り替え。電車や街中でも高い没入感をキープします。外音取り込みモードは2種類を用意。
② 最大60時間のロングバッテリー
イヤホン単体で最大12時間、充電ケース併用で最大60時間の音楽再生が可能。さらに10分の充電で約5時間再生できる短時間充電にも対応しています。
③ マルチポイント＆大迫力サウンド
2台同時接続できるマルチポイントに対応。PCでのオンライン会議からスマホの音楽再生への切り替えがスムーズです。11mmの大型ドライバーとBassUp技術により、重低音の厚みと迫力あるサウンドを実現します。
お買い得価格で手に入る！
7,000円以下の価格で、Ankerの高性能ノイキャンイヤホンを購入できるお得なセールです。
※充電ケースはスマホスタンドとしても使用できます。
