「この性能で6,490円？」Anker最強コスパSoundcore P40iがまさかの特価登場

【タイムセール】完全ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40i登場！

1万円以下の価格帯ながら、ハイスペックなノイズキャンセリングと長時間再生を備えた「Soundcore P40i」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

最大60時間の再生と、周囲の騒音に合わせてノイズキャンセリングを自動調整する「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」を搭載。参考価格7,990円のところ、19％オフの6,490円で手に入ります。

完全ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore P40iの特徴

① ウルトラノイズキャンセリング 2.0

周囲の環境ノイズを検知し、最適なノイズキャンセリングに自動で切り替え。電車や街中でも高い没入感をキープします。外音取り込みモードは2種類を用意。

② 最大60時間のロングバッテリー

イヤホン単体で最大12時間、充電ケース併用で最大60時間の音楽再生が可能。さらに10分の充電で約5時間再生できる短時間充電にも対応しています。

③ マルチポイント＆大迫力サウンド

2台同時接続できるマルチポイントに対応。PCでのオンライン会議からスマホの音楽再生への切り替えがスムーズです。11mmの大型ドライバーとBassUp技術により、重低音の厚みと迫力あるサウンドを実現します。

お買い得価格で手に入る！

7,000円以下の価格で、Ankerの高性能ノイキャンイヤホンを購入できるお得なセールです。

※充電ケースはスマホスタンドとしても使用できます。